23:46 Uhr: Zwei Stunden vorm ersten Ergebnis ist Jörg Schönenborn schon voll in seinem Element, besser noch Biotop: Balkendiagramme. Als würden nicht die USA wählen, sondern Deutschland, präsentiert uns der WDR-Mann im ARD-Wahlauftrag Statistiken zur politischen Lage, das amerikanische Wohlstandsgefühl vor und nach Trump etwa. Trumptrumptrump. Schon jetzt hat man gelegentlich das Gefühl, hier würde Trump gegen Trump antreten, nicht gegen – wie hieß der andere noch gleich?

23:31 Uhr: Wenn es nicht der Ton manches per Video zugeschalteten Gastes ist, der knackt, sind es die benutzen Holzstühle im von "Bild" nachgebauten Oval Office, die unter der journalistischen Expertise ächzen. Ein schneller Abgleich mit den anderen Sendern ergibt: Nirgends sieht es unbequemer aus. Ein mediales Highlight der ersten Stunden von Bild TV hat Boris Rosenkranz festgehalten und bei Twitter dokumentiert:

Josef Joffe schreibt live bei @Bild einen Leitartikel für @DIEZEIT und hat deshalb keine Zeit. pic.twitter.com/EvCJm0BbPL — Boris Rosenkranz (@der_rosenkranz) November 3, 2020

23:22 Uhr: Bei Bild TV sendet man seit 18:30 Uhr, wechselt sich die geplante Marathon-Sendung über stetig ab. Am frühen Abend schaute auch Chefredakteur Julian Reichelt schon mal vorbei, erhielt in der Live-Sendung einen Anruf, nahm ihn an parallel zum Gespräch der Sendung an. Nervös auf den Stuhl nach vorne rutschend wollte er dann brandheiße News weitergeben: Er sei gerade eben informiert worden, dass die Republikaner doch tatsächlich die Republikaner vorne sehen in Ohio und Arizona.

23:17 Uhr: Es geht los, die heiße Phase der Wahlberichterstattung. Das ZDF berichtet seit mehr als drei Stunden, die Nachrichtensender sowieso, selbst RTL hat seine Primetime für Trump-Porträts freigeräumt - wenngleich sie akustisch an Bagger-Reportagen auf ntv erinnern und dramaturgisch an Boulevardmagazine. Kein Wunder, dass uns der deutsch A-Promi Alessandra Meyer-Wölden durch die Sendung führt und Frauke Ludowig über Trumps Frauen sinniert. Aber gut: Sat.1 zeigt zu dieser Zeit lieber Krimis und das Erste "Die Kanzlei".

