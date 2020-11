am 10.11.2020 - 08:51 Uhr

Das Audio-Unternehmen Regiocast hat im April diesen Jahres den Posten des Chief Revenue Officers neu eingerichtet und mit Franca Wohlfahrt besetzt. Seither ist es ihre zentrale Aufgabe, den immer mehr Digitalangeboten der Gruppe - darunter Streams, Apps oder auch Podcasts - passende Werbeangebote zur Seite zu stellen und die Vermarktung selbst zu transformieren. Ein Job, wie ihn die Medienbranche heute braucht.

Als Franca Wohlfahrt Mitte der 2000er-Jahre ihre Karriere bei Regiocast startete, war das 2004 gegründete Radio-Netzwerk noch jung. Digitalisierung reduzierte sich im Hörfunk weitgehend auf das Engagement einiger Radioanbieter über die digitale Antenne, damals noch im DAB-Standard. Das inzwischen omnipräsente Smartphone, das die Audiobranche heute vor sich hertreibt, sollte erst 2007 mit dem Urknall des ersten iPhones von Apple auf den Markt kommen. In diesem noch weitgehend analogen Hörfunkmarkt liegen die Wurzeln von Franca Wohlfahrt - die Basis für ihre langjährige Erfahrung als Vertriebsmanagerin.

Seit 14 Jahren wirkt sie im Verkauf der Regiocast, von Jahr zu Jahr mehr damit beschäftigt, analoge Funkangebote mit digitalem Online-Audio-Inventar zu verweben. Zuletzt bei MACH 3, der Regiocast-Marke für regionale Vermarktung in Schleswig-Holstein und Hamburg. Gerade jetzt, in ihrem neuen Job als Chief Revenue Officer für die ganze Gruppe, sei es "unerlässlich", den Markt, die Kundenbedürfnisse und die Entwicklungen im Werbesegment ganz genau im Auge zu behalten, betont sie. Franca Wohlfahrt: "Es ist sehr hilfreich, dass ich lange Jahre selbst in der direkten Betreuung des Marktes gearbeitet habe und daher das Geschäft sehr gut verstehe."

Im analogen Radiomarkt hat sie ihre Basis im Bereich Sales gelegt. Im zunehmend digitalen Geschäft des Netzwerks in inzwischen elf Bundesländern hat sie ihr technologisches Verständnis erworben. Beides vereint Franca Wohlfahrt nun von Hamburg aus in ihrem Posten als CRO, der in einer neu eingezogenen strategischen Ebene angesiedelt ist: im aufgabenorientierten C-Level der Regiocast. Zu Beginn des Jahres wurde dort Marcus Michel die Verantwortlichkeit des Chief Content Officers (CCO) zugewiesen. Daniel Zelgin stieß im April als Chief Marketing Officer zuletzt dazu. Das Team der neu geschaffenen, operativen Chefebene steht in ständigem Austausch untereinander.

Über Regiocast Die Regiocast GmbH & Co. KG entstand im Januar 2004 aus dem Zusammenschluss von R.SH Radio Schleswig-Holstein, der PSR-Mediengruppe und der KOM, einer Gesellschafterin mehrerer regionaler Radiosender. Das Unternehmen baute in den folgenden Jahren durch zusätzliche Beteiligungen ein wachsendes Radio-Netzwerk auf, das es selbst vermarktet. Das Unternehmen sitzt heute in Leipzig, Berlin und Kiel. Rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei Regiocast.

Als Franca Wohlfahrt im Frühjahr dieses Jahres von ihrem vorherigen Posten als Leiterin Audio Sales Development der Unternehmensgruppe ins C-Level befördert wurde, lobte Regiocast-Geschäftsführer Dirk van Loh öffentlich, dass sie "die konvergente Audiovermarktung konsequent innerhalb der Regiocast vorangetrieben und als Herausforderung erfolgreich angenommen“ habe. Mit dieser Aussage macht er deutlich, dass sie stets die Neuerungen innerhalb der expansiven Gruppe und im hoch dynamischen Audiomarkt mitgetragen hat.

"Man braucht auf jeden Fall die Bereitschaft, sich immer wieder neu zu orientieren und ein Gespür dafür zu entwickeln, wie sich die Bedürfnisse von Hörerinnen und Hörern und Werbewirtschaft verändern", erläutert die Chief Revenue Officer von Regiocast.

Franca Wohlfahrt hat in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten die spannende Entwicklung der Regiocast-Flotte auf der Vertriebsseite begleitet und unterstützt: angefangen beim anlogen Kern – bestehend aus R.SH Radio Schleswig-Holstein, der PSR-Mediengruppe und der KOM, einer Gesellschafterin mehrerer regionaler Radiosender - über die Phase des ersten digitalen Bundesliga-Radios 90elf bis hin zur Audio-Plattform barba radio von und mit Barbara Schöneberger sowie hin zu digitalen Dienstleistungen im App-Bereich.

"Meine Aufgabe ist es, die Vermarktung zu transformieren"

Wohlfahrt und ihre Kollegen im aufgabenorientierten C-Level spiegeln auf Personalebene die Entwicklung des Unternehmens Regiocast wider: Der ursprünglich vor allem regional ausgerichtete Anbieter von Radio ist ein bundesweit tätiger Konzern für alle Arten von Audio-Inhalten geworden – inklusive Podcasts, Streams und Online-Audio. Nichtsdestotrotz stehen im Zentrum der Familie immer noch die Radiomarken R.SH in Kiel sowie Radio PSR in Leipzig. Die regionalen Vermarkter wie MACH 3 sowie Mir in Mitteldeutschland liefern weiterhin einen großen Teil des Gesamtumsatzes des Unternehmens.

Mit den jeweiligen Vertriebsleiterinnen und Vertriebsleitern in den verschiedenen Regiocast-Regionen arbeitet Franca Wohlfahrt sehr eng zusammen, vermittelt Wissen rund um digitale Produkte, die neu hinzukommen, reist immer wieder von Hamburg aus nach Berlin, nach Leipzig, Kiel oder auch nach Frankfurt. Inzwischen ist die GmbH in elf Bundesländern an mehr als einem Dutzend Radiomarken beteiligt.

Wenn Franca Wohlfahrt sagt "Meine Aufgabe ist es, die Vermarktung zu transformieren und mit dem Team, mit unserem nationalen Vermarkter RMS sowie mit weiteren Partnern unsere analogen und digitalen Reichweiten nach vorne zu tragen", dann wird klar, dass sie als Chief Revenue Officer über die Grenzen der Regiocast hinaus denkt. Zu den wichtigen neuen Weggefährten gehört unter anderem Crossplan Deutschland. Die Regiocast-Beteiligung schiebt unter der Leitung von Thomas Kabke-Sommer seit 2018 intelligentes automatisiertes Datenmanagement und die Konzeption Inhalte-getriebener Audiokampagnen an.

Franca Wohlfahrt fasst ihre Aufgaben in der Chefebene der Unternehmensgruppe so zusammen: "Es gilt, bestehende Angebote weiterzuentwickeln und dafür zu sorgen, dass neue Audio-Produkte der Regicoast wie Streams, Podcasts, Apps und Online-Radio ausreichend kapitalisiert werden." Derzeit würden vor allem über Smartphone abgerufene Apps enorm an Reichweite zulegen, darunter die mobilen Angebote des Media-Analyse-Gewinners Radio Bob. Auch gilt es für sie, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich mit neuen Produkten vertraut zu machen und sie für die sich schnell ändernden Anforderungen des Vertriebs weiterzubilden, "um marktfähig zu bleiben".

So, wie Franca Wohlfahrt über das Vermarkten und Finanzieren neuer Projekte spricht, wird schnell deutlich: Das experimentierfreudig gewordene Audio-Haus Regiocast dürfte in Zukunft noch einige Innovationen auf den Markt bringen. Radio bzw. Audio als Gattung hat in den vergangenen Jahren eine große Vielfalt der Nutzung dazu gewonnen, deren Umsatzquellen erschlossen und ausgebaut werden wollen - bei Regiocast unter Führung von Chief Revenue Officer Wohlfahrt.