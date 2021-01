Seit 2017 stand "The Big Bang Theory" in unserer Auswertung, welches Format auf den acht großen Vollprogrammen innerhalb eines Jahres am häufigsten ausgestrahlt wurde (Sendungen wie die "Tagesschau" mal außen vor gelassen), stets an der Spitze. Doch nachdem 2019 zum letzten Mal eine neue Folge der Serie ausgestrahlt werden konnte, hat ProSieben die Dosis ein ganzes Stück reduziert. 481 Mal seltener flimmerte 2020 Mal eine "Big Bang"-Folge über den Bildschirm als noch im Jahr zuvor. Trotzdem war die Wahrscheinlichkeit, beim Einschalten von ProSieben auf die Nerds zu stoßen, natürlich weiterhin ziemlich hoch - übrig waren nämlich immer noch 1.851 Ausstrahlungen. Das reichte, um die gesamte Serie mehr als sechseinhalb Mal zu wiederholen.

Noch häufiger als "The Big Bang Theory" zeigte ProSieben im vergangenen Jahr aber eine andere Serie, deren letzte Erstausstrahlung sogar schon aufs Jahr 2015 datiert: "Two and a half Men" lief noch etwas häufiger als 2019 und lag damit nun mit 2.064 Ausstrahlungen an der Spitze unseres Rankings. Platz 2 ging wie auch schon im Vorjahr an "Medical Detectives", das fast im Alleingang das Nachtprogramm von Vox bestreitet und es wieder auf enorme 1.951 Ausstrahlungen brachte. Da eine Folge dort auch doppelt so lang ist wie eine Sitcom-Folge, belegt das Format sogar noch deutlich mehr Sendezeit als die ProSieben-Sitcoms.

Während dort die meisten der Folgen (sehr erfolgreich) in der Nacht laufen, wo nur ein begrenzter Zuschauerkreis etwas davon mitbekommt, hält "Navy CIS" 2020 den Rekord an Primetime-Ausspielungen: Satte 159 Mal lief die Serie zwischen 20:15 Uhr und Mitternacht, insgesamt brachte es der US-Krimi gar auf 965 Ausstrahlungen. Hier schlägt sich auch nieder, dass die Serie mit Sat.1 und Kabel Eins gleich auf zwei Sendern zu sehen ist. "The Big Bang Theory" brachte es übrigens auch noch auf stattliche 152 Ausstrahlungen in der Primetime, was aber fast 80 weniger waren als noch im vergangenen Jahr - hier macht sich der Wegfall der Erstausstrahlungen natürlich besonders bemerkbar.

Nochmal erheblich stärker im Programm ausgebreitet haben sich die Blaulicht-Formate. Sat.1 zeigte 1.102 Mal "Auf Streife - Die Spezialisten", ein Plus von über 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch "Auf Streife" selbst lief immerhin 80 Mal häufiger als noch 2019 und kam so auf 925 Ausstrahlungen. Noch häufiger war bei RTL der "Blaulicht Report" im Einsatz. Das Scripted-Reality-Format ist eigentlich schon lange eingestellt, feierte aber mit Wiederholungen schon 2019 ein erstaunlich massives Comeback am Wochenende und in der Nacht, 2020 zog die Zahl der Ausstrahlungen nochmal deutlich an.

Ausstrahlungen

auf den großen 8 Sendern*

davon Primetime

(20:15-0 Uhr)

Veränderung

zum Vorjahr

Two and a half Men

2.064 24

+74

Medical Detectives

1.951 39

-281

The Big Bang Theory

1.851 152

-481

Der Blaulicht Report

1.291

0

+349

Auf Streife - Die Spezialisten

1.102 0

+495

Die Simpsons

1.046 42

-129

Mom

1.025 15

+429

The Middle

1.022 0

-11

How I Met Your Mother

983 0

+105

Navy CIS

965

159

-6

Auf Streife

925

0

+80

CSI

764

0

+145

Shopping Queen

754

0

+2

Castle

712

0

+172

Navy CIS: L.A.

640 49

-53



Quelle: DWDL.de-Recherche, *gewertet wurden nur die Sender Das Erste, ZDF, RTL, Sat.1, ProSieben, Vox, RTLzwei und Kabel Eins

Bezieht man auch die weiteren Free-TV-Sender mit ein, dann zeigt sich, dass Comedy Central auch 2020 der wahre Heavy-Rotation-König des deutschen Fernsehens blieb. "South Park" brachte es dort auf extreme 3.293 Ausstrahlungen, auch "American Dad" und "Bob's Burgers" auf mehr als 2.500. Und bei RTLplus laufen nach wie vor die alten RTL-Gerichtsshows rauf und runter. "Das Strafgericht", "Das Jugendgericht" und "Das Familiengericht" waren jeweils mehr als 2.000 Mal im Programm. Ganz weit oben rangiert wie üblich auch "Sturm der Liebe", das es durch die zahlreichen Wiederholungen in den Dritten Programmen auf fast 2.700 Ausstrahlungen brachte, "Brisant" tauchte wegen des gleichen Effekts über 2.100 Mal im Programmplan auf.

Und auch zwei Quotengaranten werden von den Öffentlich-Rechtlichen dauerstrapaziert: "Bares für Rares" kam bei ZDF und ZDFneo auf zusammengenommen (und inkl. der "Lieblingsstücke") über 1.500 Ausstrahlungen. "Wer weiß denn sowas" war im Ersten und den Dritten fast 1.200 Mal innerhalb eines Jahres zu sehen.

Ausstrahlungen

im Free-TV South Park

3.293 American Dad

2.775 Sturm der Liebe

2.696

Bob's Burgers

2.529 Das Strafgericht

2.336 Two and a half Men

2.219 Medical Detectives

2.200 Brisant

2.127 Das Jugendgericht

2.108 Das Familiengericht

2.055 Modern Family

1.988

The Big Bang Theory

1.851 K 11 - Kommissare im Einsatz

1.830 Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln

1.736 In aller Freundschaft

1.609 Bares für Rares (inkl. Lieblingsstücke)

1.508 Rote Rosen

1.411 Der Blaulicht Report

1.291 Friends

1.215

Die Simpsons

1.205

Wer weiß denn sowas? 1.189

Quelle: DWDL.de-Recherche, gewertet wurden nur Sender, die ihre Quoten ausweisen - kein Anspruch auf Vollständigkeit