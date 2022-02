Rams gegen Bengals, also Los Angeles gegen Cincinnati. Dieses Duell im Super Bowl wird am Wochenende Sportfans in aller Welt elektrisieren. Es ist das Endspiel der noch laufenden Saison der National Football League (NFL), einer Liga, die in den vergangenen Jahren und ganz besonders in den zurückliegenden Monaten ihren Siegeszug auch im deutschen Fernsehen angetreten hat. Einer Erhebung der AGF Videoforschung zufolge hatten 14- bis 49-Jährige im Jahr 2021 im Fernsehen im Sport-Bereich nur mit Fußball noch mehr Kontakt als mit American Football. Die NFL ist – nicht zuletzt dank der enormen Free-TV-Präsenz auf ProSieben und ProSiebenMaxx – weiter durchgestartet.

"Dementsprechend gut fällt unsere Bilanz aus", sagt "ran"-Sportchef Alexander Rösner im Gespräch mit DWDL.de "In den Playoffs konnte ProSieben die Marktanteile mit unvergleichlich spannenden Spielen weiter ausbauen - und lag auf Augenhöhe mit dem Dschungel", behauptet der Sportjournalist. Teils erzielte der Conference Championship um die 25 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Alle Play-Off-Spiele liefen in diesem Jahr bei ProSieben. ProSieben Maxx, früherer NFL-Stammsender, war etwas früher raus als in den Jahren zuvor, holte mit dem US-Sport bis Ende Dezember aber teils ebenfalls zweistellige Zielgruppen-Marktanteile.

Gut möglich also, dass der 56. Super Bowl in der Nacht auf Montag hierzulande für neue Rekorde gut sein wird. In Amerika ist infolge jüngst ebenfalls wieder angestiegener Reichweiten wahrscheinlich, dass über 100 Millionen Menschen einschalten, bei ProSieben könnte der vor einem Jahr beim 55. Super Bowl aufgestellte Quotenrekord von fast 67 Prozent geknackt werden. "Mit viel Freude, Emotionen, Expertise und der nötigen Demut – wie es sich für eines der wichtigsten Sport-Ereignisse gebührt", werde ProSieben in der Nacht auf Montag live berichten, sagt Rösner. Ein "echter Feiertag" sei der SuperBowl für das On Air-Team, das auch diesmal aus Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner und "Icke" Dommisch bestehen wird.

Gut zu wissen US-Sender NBC setzt für die Erstellung des Worldfeeds neue und zusätzliche Kameras ein, unter anderem in der Endzone und an der Torlinie.

Eminem, Dr. Dre, Mary J. Blige und Snoop Dog sind das Line-Up für die Halftime-Show

Mit Ausnahme des SB 51 (2016) hat Jan Stecker jeden SuperBowl übertragen, seitdem Seven.One die Rechte 2011 erworben hat

Für Michael Todd Tirico wird es ein intensives Wochenende. Er wird für NBC sowohl die Olympischen Spiele, als auch den Super Bowl moderieren.

Gesendet wird in erster Linie aus dem Unterföhringer Studio – dort sitzt die Hauptcrew. Im SoFi Stadion von Los Angeles hat ProSieben ein "kleines Studio" aufgebaut, so Rösner. Immer wieder werde man zum dort sitzenden "ran"-Reporter Max Zielke schalten. "der zusammen mit dem zweifachen deutschen Super-Bowl-Sieger Sebastian Vollmer die Gäste Heidi Klum sowie die aktuellen bzw. ehemaligen deutschen NFL-Spieler Jakob Johnson (New England Patriots), Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) und Kasim Edebali begrüßen wird." Direkt aus Los Angeles soll zudem der Großteil der dreistündigen "Countdown zum Super Bowl"-Sendung kommen, die ProSieben Maxx ab 20:15 Uhr zeigt.

In den USA wäre eigentlich CBS an der Reihe gewesen, diesen Super Bowl zu senden. Doch man einigte sich mit NBC auf einen Tausch. NBC zeigt dieser Tage die Olympischen Winterspiele und wollte den SuperBowl ganz offenbar auch als Booster dafür verwenden. So war CBS nun schon 2021 an der Reihe, NBC überträgt am Sonntag. Ob man die Übertragungsrechte hält, ist dabei für ein Network ein enormer wirtschaftlicher Faktor: Nachdem CBS 2021 mit dem Super Bowl allein 485 Millionen US-Dollar Werbeeinnahmen kassierte, dürfte NBC nun die Marke von einer halben Milliarde überspringen, nachdem für den teuersten 30-Sekünder mehr als sieben Millionen US-Dollar hingelegt werden mussten.

Dem Umstand, dass die NFL derzeit hierzulande gefragter ist denn je, hat auch der deutsche Pay-TV-Partner DAZN Rechnung getragen. Durch die Einführung der "ENDZN" im zurückliegenden Herbst, also einer deutsch kommentierten eigenen Konferenzschaltung am Sonntagabend, wurde die Berichterstattung rund um die Liga nochmals deutlich ausgebaut. "Der Aufwand hat sich definitiv gelohnt, denn das Feedback der NFL-Fans auf dieses neue Format ist überragend. Darüber sind wir sehr glücklich", teilt ein DAZN-Sprecher auf DWDL.de-Anfrage mit. Mit der nun zu Ende gehenden Saison sei DAZN "sehr zufrieden."

Auch DAZN berichtet umfangreich vom Endspiel, ebenfalls aus Deutschland, nämlich aus seinem so genannten DAZN Space, dem Studio in Unterföhring. Florian Hauser moderiert, Martin Pfanner und Adrian Franke begleiten das Endspiel am Kommentatoren-Platz. "Darüber hinaus wird es im Vorfeld erneut umfangreiches Hintergrundmaterial zum Super Bowl auf der Plattform geben: unter anderem ein 'Decoded' Cooper Kupp. So kann jeder Fan seinen Super Bowl Vorlauf selbst bestimmen. Parallel dazu bieten wir für alle Puristen den Super Bowl wie immer auch im US-amerikanischen Originalkommentar an", heißt es seitens DAZN.

Und wenn dann am frühen Montagmorgen der Super Bowl-Sieger feststeht und die bis in den Spätsommer dauernde Off-Season beginnt, wird es für die Medienmanager zunehmend spannender. Die NFL-Verträge mit Seven.One und DAZN laufen im Frühjahr 2023 aus. Die heiße Phase der Rechteverhandlungen für die Zeit danach wird in den kommenden Wochen und Monaten erwartet. Anzunehmen, dass angesichts steigender Popularität und somit noch weiterem Wachstumspotential längst auch weitere Unternehmen ein Auge auf American Football geworfen haben. "Wie jede andere Ausschreibung gehen wir auch diese sehr analytisch und datenbasiert an", heißt es von DAZN. Die NFL sei ein "wichtiger Bestandteil" des Rechteportfolios, was man beim Sportstreamer durch die Entwicklung exklusiver Formate wie eben der "ENDZN" unterstrichen sieht. Alexander Rösner, der mit "ran" einen wesentlichen Anteil haben dürfte, dass die NFL jenen Siegeszug in Deutschland überhaupt geschafft hat, gibt sich da schon etwas zugeknöpfter. "Über Verträge und Verhandlungen schweigen wir so, wie es sich für gute Geschäftspartner gehört." Dass die NFL gerade vor wenigen Tagen bekannt gab, dass es in den kommenden vier Spielzeiten je ein NFL-Spiel auf deutschem Boden geben soll, unterstreicht einerseits die Wichtigkeit des Marktes, andererseits aber auch, dass American Football in Deutschland in Sachen Popularität nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sein dürfte.