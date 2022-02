© Sport1 Thomas Helmer

So also wagte man sich an die "Fantalk"-Premiere. Diese flimmerte Mitte Februar 2012, an einem Champions-League-Achtelfinal-Abend, an dem unter anderem Bayer 04 Leverkusen dem FC Barcelona mit 1:3 unterlag, über die Bildschirme. Schauplatz des ersten "Fantalks" dieser Art war eine Kultkneipe im Ruhrgebiet, die 11-Freunde-Bar in Essen. Die dortige Atmosphäre, erinnert sich Helmer noch heute, hätte am Anfang natürlich geholfen. Das Konzept ist einfach erklärt, klingt mitunter aber auch seltsam, wie auch Pit Gottschalk, Sport1-Chefredakteur, Chief Contest Officer und Mitglied der Geschäftsleitung, zugibt: "Zugegeben, zunächst klingt die Idee verrückt: Man schaut Leuten beim Fußballgucken zu. Aber dann kommen die wichtigsten Zutaten, die der Fußball liefert." Und damit meint er pure Emotionen und den Fakt, dass es jeder besser wisse. "Nirgendwo gelingt das Rezept besser als mitten im Pott."



Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass die Sendung auch 2022 noch im Westen Deutschlands beheimatet ist – die nach dem Fußballmagazin benannte Bar hat man mittlerweile zwar hinter sich gelassen, sendet aber inzwischen aus einem nicht minder wichtigen Ort des deutschen Ballsports. "Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund bietet uns dafür die perfekte Küche: Aktuelles Geschehen und gleichzeitig Traditionsbewusstsein. Die Leute lieben das", sagt Gottschalk zu DWDL.de.

Fußballtrainer Peter Neururer, ein weiteres Urgestein der Sendung, färbte sich einst live on Air die Haare blau – in Anlehnung an die Vereinsfarben des VfL Bochum, mit dem er vor fast 20 Jahren mit seine größten Erfolge an der Seitenlinie feierte. Man mag sagen, ohne Neururer wäre es einfach nicht der "echte" "Fantalk". Menschlich top sei der Fußballlehrer, bestätigt auch Helmer und legt nach: Zuverlässig und sich nicht zu schade, mal nachzufragen, sei das 1955 in Marl geborene Fußball-Unikat auch noch.

"Die Atmosphäre gehört wie im Stadion dazu." Thomas Helmer

Und so meisterte der "Fantalk" zuletzt auch eine seiner schwereren Phasen, nämlich die Zeit, in der es bei der Produktion vor Ort coronabedingt massive Einschränkungen gab, die kurzzeitig sogar zum Komplett-Ausschluss des anwesenden Publikums führten. "Natürlich ist es schade, wenn wir ohne Zuschauer senden müssen oder mit Beschränkungen. Die Atmosphäre gehört wie im Stadion dazu. Aber wenn man die Themen sieht, werden immer wieder Emotionen angesprochen und irgendwann geht ein Gast aus dem Sattel, womit man vorher so nicht gerechnet hat", sagt Helmer.

Das soll auch in Zukunft so bleiben. So bleibt der "Fantalk" in seinem elften Lebensjahr ein Faszinosum – ähnlich wie der Catenaccio, der sich nirgends auf der Welt so durchsetzte wie eben in Italien. Und auch der "Fantalk" scheint nicht für Sendeplätze abseits des Dienstag- oder Mittwochabends geeignet. Vor ein paar Jahren versuchte Sport1, die Idee auch auf den Samstagnachmittag auszuweiten. "Allerdings sprachen damals dann insbesondere programmliche Gründe gegen eine dauerhafte Umsetzung", erinnert sich Gottschalk. Bundesliga und zweite Bundesliga würden vom Sender am Wochenende "umfassend" mit anderen Highlight- und Talkformaten abgebildet.