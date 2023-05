Mit dem letzten Mai-Tag am Mittwoch endet die reguläre Fernsehsaison 2022/2023. In der dann folgenden Urlaubszeit werden wieder vermehrt Wiederholungen ausgestrahlt, erst im Laufe des Augusts ist damit zu rechnen, dass die Sender die Zahl an Erstausstrahlungen wieder hochfahren. Schon in zwei Wochen wollen die Vermarkter die Werbetreibenden über die Programmideen informieren – wie üblich im Rahmen des Gattungsevents Screenforce Days. Dabei warten sogar noch einige Formate, die im zurückliegenden Jahr bei der Präsentation oder in den Wochen danach vorgestellt wurden, auf eine Ausstrahlung.

"100.000 Mark Show" im Hochsommer

Warten muss auch eine andere RTL-Showproduktion – womöglich sogar noch lange: Schon vor rund zehn Monaten wurde mit "Jetzt knallt's" eine neue Primetimeshow fertiggestellt. Dennoch ist sie "bis auf Weiteres" nicht eingeplant, wie DWDL.de schon im April berichtete. Bessere Nachrichten gibt es da schon von den noch ausstehenden zwei Folgen der "100.000 Mark Show" mit Moderatorin Ulla Kock am Brink, die zuletzt in Sat.1 am Vorabend in "Die perfekte Minute" zu sehen war. Wie ein RTL-Sprecher mitteilte, sollen die beiden Folgen im Juli ausgestrahlt werden. Zuletzt lief die Neuauflage des Show-Klassikers Ende Oktober 2022 und erzielte damals schwache rund achteinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.



Die in der vergangenen Saison aus dem RTL-Line-Up genommene Staffel der Emotainment-Sendung "Vermisst" wurde indes inzwischen bei RTLup vollständig gesendet. Ob "Vermisst" jemals wieder zu RTL zurückkehren wird, soll offen sein. Bei RTL ist die Rede davon, dass man derzeit daran arbeite, "das Format weiterzuentwickeln". Man könne aber noch nicht final sagen, ob es wirklich weitergehe.



Doch nicht nur RTL hat einige Unterhaltungsformate in der Schublade – auch in Sat.1 warten Fans auf einige schon angekündigte Programme. So ist das Finale der ersten "Quiz für dich"-Staffel inzwischen etwas mehr als 13 Monate her. Seitdem hat Moderator Jörg Pilawa andere Formate bekommen, unter anderem auch das klar erfolgreichere "1% Quiz". Überschaubar fielen auch die Quoten der jeweils ersten Folgen von Retro-Shows aus, die im Rahmen der "Sat.1 Kultshow Wochen" ausgestrahlt wurden: Dabei handelte es sich um "Jeopardy", "Die Pyramide" und eine Neuauflage von "Herzblatt". Geplant sind weiterhin alle Formate. Sat.1-Sprecher Christoph Körfer erklärte auf DWDL.de-Nachfragen, dass die Programme kommen würden. "Die einen früher, die anderen später".