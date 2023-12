Jun 2023

Nachdem es bereits in den Wochen und Monaten zuvor Spekulationen gegeben hatte, bestätigt ServusTV nun, sich mit dem linearen Sender zum Ende des Jahres aus Deutschland zurückzuziehen. Man will sich auf den österreichischen Markt konzentrieren, dort ist man ohnehin ungleich erfolgreicher. In Deutschland bietet man seine Inhalte künftig vorrangig über die Streamingplattform ServusTV On an. Gleichzeitig lizenziert man viele Inhalte an die neuen Sender DF1 und Dokusat.