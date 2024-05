17,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte am Freitagnachmittag eine Kurzausgabe der ProSieben-Nachrichten "Newstime". Für das Format war es der beste Wert in dieser Altersklasse seit dem Jahr 2021. Zu verdanken hatte das "Newstime"-Team dieses Ergebnis der Eishockey-Weltmeisterschaft, die aktuell in Tschechien stattfindet. Am Freitag spielte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ab 16:20 Uhr gegen Kasachstan.

Das erste Drittel bescherte ProSieben schon gute 12,5 Prozent, der zweite Abschnitt ließ die Marktanteile bei den Umworbenen auf 16 Prozent steigen. Und der finale Durchgang brachte dem Privatsender schließlich 12,6 Prozent. Abends lief bei ProSieben schließlich der 8,7 Prozent holende Film "Bumblebee".



Mit zwischen 0,5 und 1,0 Prozent Marktanteil war indes das Primetime-Spiel zwischen den USA und Polen bei ProSieben Maxx in der klassischen Zielgruppe deutlich weniger gefragt. Mit 150.000 Fans gesamt war das zweite Drittel am Gefragtesten, das Deutschland-Spiel bei ProSieben hatte – ebenfalls nach der ersten Pause – seine höchste Durchschnittsreichweite generiert: 910.000 Menschen schauten zu.



ProSieben Maxx räumte dafür mittags ab: "Ultimate Airport Dubai" kam auf 6,9 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren und auch ein nachfolgendes "Storage Wars"-Abenteuer war mit 6,7 Prozent noch reichlich gefragt. Bei RTL Up erreichte eine um 13:30 Uhr gestartete "Familiengericht"-Wiederholung mit sechs Prozent bei den Umworbenen ein starkes Ergebnis. "Der Blaulicht-Report" holte nachmittags dann teils noch 5,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;