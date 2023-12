Mit Feuerwerk, knallenden Korken und hoffentlich viel guter Laune wird Deutschland das neue Jahr begrüßen: Der Silvesterabend, er ist auch für die großen Fernsehsender immer eine Herausforderung, weil Fernsehen an dem Abend, der öfter als sonst in Gesellschaft verbracht wird, oft nur Nebenbeimedium ist. "Unser Auftrag an diesem Abend" sei, so sagt es Hans Sigl zu DWDL.de, "Menschen einen unterhaltsamen Abend zu schenken und diesen besonderen Moment des Jahreswechsels gebührend mit ihnen zu feiern." Sigl moderiert auch in diesem Jahr mit Francine Jordi die "Silvester Show" im Ersten. "Ich denke durchaus, dass es Menschen gibt, die es nebenherlaufen lassen. Aber eben auch viele, die keine Party wollen oder aus Gründen nicht können und bewusst 'Die große Silvester Show' einschalten", sagt der Moderator, der auch als ZDF-"Bergdoktor" bekannt ist.

© ZDF / Sascha Baumann Birgit Göller

Besondere Verbindung

Für sie sei die Silvester-Show am Brandenburger Tor "jedes Jahr ein ganz besonderer Moment, mit einer wirklich besonderen Aura und Magie". Es ist aber auch eine Show, die durchaus ihre Tücken hat. "Eine Herausforderung" nennt Göller eine Open-Air-Sendung zu dieser Jahreszeit. "Das kann, je nach Wetterlage, für viele Kolleginnen und Kollegen ordentlich frostig werden. Die Länge der Show und die kurze Probenzeit von nur zwei Tagen, bedingen relativ kurze Probenslots. Es bleiben ca. 10 bis 15 Minuten pro Showact, was eine intensive und genaue Vorbereitung für Regie und alle Gewerke im Vorfeld sowie an den Probentagen bedeutet", sagt Göller im Gespräch mit DWDL.de. Gut also, dass das Team des Formats eingespielt ist.

Andrea Kiewel als Moderatorin ist sogar schon länger dabei als Göller, Johannes B. Kerner zum neunten Mal. "Zusammen mit den Autoren Christof Mannschreck und Christian Busemann sind wir in Sachen Silvester als eingeschworenes Team unterwegs. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die jedes Jahr wieder dabei sind und natürlich ist es schön, sich in diesem besonderen Umfeld wiederzusehen", erzählt Göller. Die Einsätze in der Nacht des Jahreswechsels, sie schweißen durchaus zusammen. "Mit Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel habe ich unzählige Shows gemeinsam produziert. Alleine dadurch gibt es eine besondere Verbindung. Aber ja, wir freuen uns jedes Jahr, dass wir den Jahreswechsel gemeinsam erleben können."

Früher "höchster Feiertag" - gerne bis mittags

Live auf Sendung sein wird um Mitternacht auch einer, für den Silvester zu einer Studienzeit der "höchste Feiertag" im Jahr war: Florian Schmidt-Sommerfeld wird dann ein NFL-Spiel live beim RTL-Spartensender Nitro kommentieren. "Es wird eine ganz besondere Nacht, ich freu' mich total drauf mit hunderttausenden Menschen Silvester zu feiern! Das hatte ich noch nie! Bezogen auf die Sendung hoffe und denke ich dann aber doch, dass es 'ganz normal' wird. Weil mir die Sendungen jeden Sonntag Mega-Spaß machen und ich besonders seit den Deutschland-Spielen auch so viel starkes Feedback bekommen habe", sagt der Sportreporter, der ab kurz nach 22 Uhr im Programm von Nitro übernimmt.