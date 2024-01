Aus dem Herbst 2023 blieb eine Bemerkung von ProSiebenSat.1-CEO Bert Habets in Erinnerung: Er gab im Oktober im großen DWDL-Interview zu, mit Blick auf den Werbemarkt bereits in 2024 zu sein. Er verbreitete zugleich aber auch Optimismus, da er noch nie zwei Jahre in Folge einen so deutlichen Rückgang des Werbemarktes erlebt habe. Entsprechend sei sein Optimisus gestiegen, sagte er damals. Die konjunkturelle Entwicklung beschäftigt und bewegt natürlich auch die großen Produktionsfirmen, die mit gemischten Gefühlen auf das frisch gestartete neue Jahr blicken.

© Banijay Marcus Wolter

Selbst bei erfolgreichen Formaten ist eine Fortsetzung mitunter nicht mehr sicher. Filmpool-COO Felix Wesseler

Von "enormen Herausforderungen" spricht derweil Felix Wesseler, der Chief Operation Officer von Filmpool. Die größte Herausforderung für die Branche und somit auch für Filmpool sei eben jener Werbemarkt und damit verbunden die "enorme Zurückhaltung" der Sender. Selbst bei erfolgreichen Formaten sei eine Fortsetzung mittlerweile nicht mehr sicher, sagt Wesseler.





© Filmpool Felix Wesseler

© ITV Studios Christiane Ruff

© Redseven Entertainment Jobst Benthues

Filmpools Suche nach dem "Köln 50667"-Nachfolger

Bestehende Programme zu pflegen steht derweil auch bei Filmpool ganz oben auf der Agenda. Ebenfalls Aufgabe: Sich von "Köln 50667", das gegen Mitte des Jahres von der RTLzwei-Bildfläche verschwinden wird, zu verabschieden. Ziel sei es, dass Filmpool dann auch den Nachfolger für dieses Format liefern darf. Und auch für die danach folgende Zeit hat das Unternehmen die langjährige Daily-Soap noch nicht begraben. Man schaue sich, so Wesseler, "gemeinsam mit unserer Schwesterfirma Magic Connection an, ob und wie und wo man die Marke, natürlich nach Rücksprache mit dem bisherigen Sender RTLzwei, komplett ins Digitale übertragen kann. Online sind wir ja sowohl in Social als auch im Streaming nach wie vor stark." Und dann stellt er auch eine "wirklich spannende Factual-Daily" in Aussicht. Die sei in Entwicklung und könnte ein erfolgreiches Genre wiederbeleben.



Bei Red.Seven Entertainment soll 2024 das Thema Dating eine noch größere Rolle spielen als bisher – wenig verwunderlich, produziert man doch für Netflix eine deutsche Version von "Love is Blind". Zudem ergänzt Benthues: "Die Einstiegs- und Ausbildungsmöglichkeiten bei Redseven sind und bleiben ein wichtiges Fokusthema innerhalb unserer Firma: Auch 2024 wollen wir unsere Young Talents fördern und noch sichtbarer machen."

Mein zentraler Gedanke: Wir werden die Kreativität radikal ins Zentrum unseres gemeinsamen Schaffens stellen. UFA-CEO Sascha Schwingel





© RTL / Boris Breuer Sascha Schwingel

Auf den Einsatz von Talent spielt übrigens auch Marcus Wolter an. Der Banijay Germany-Chef erwartet in 2024 ganz allgemein, dass Kunden und Partner auf "maximale Erfolgswahrscheinlichkeit" setzen werden. Der Trend zur Vermeidung von Flops dürfte 2024 also wohl nicht enden. Und diesbezüglich sieht sich Wolter gut aufgestellt, da er bezogen auf das eigene Programm von einer 2023 erreichten Hitrate von 85 Prozent spricht. "Wir haben jedes Jahr die Chance mit unseren starken Formaten, Brands und Stars Entertainment-Geschichte(n) zu schreiben, Zeitgeist zu prägen und Menschen zu bewegen. Was gibt es Schöneres?"