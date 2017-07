Barons Konter gegen OWM, Philips wirbt im G20-Umfeld

© Mindshare

Media-Agenturboss Christof Baron verteidigt die TV-Vermarkter gegen die Kritik des Werbekunden-Verbands OWM. Außerdem: Ein GroupM-Topmanager wechselt zu Dentsu Aegis. Philips nutzt den G20-Gipfel für eine Healthcare-Kampagne.



04.07.2017 - 12:00 Uhr von Torsten Zarges



"Die Generalkritik an unserem Fernsehsystem halte ich für übertrieben", schreibtin einem Gastbeitrag für "W&V". Der Geschäftsführer der Media-Agenturwendet sichan die TV-Vermarkter. Im Vorfeld der Screenforce Days hatte die OWM "besorgniserregende Entwicklungen im werbefinanzierten TV" kritisiert ( DWDL.de berichtete ). Der langjährige Agenturboss Baron urteilt hingegen: "Einige der geforderten Maßnahmen sind entwederoder würden das Gegenteil von dem bewirken, was erreicht werden sollte." Einfach nur festzustellen, dass sich Leistungsgefüge und Preise verändert hätten, werde der aktuellen Marktrealität nicht gerecht. Zwar sieht auch Baron wie die OWM eine, speziell in jüngeren Zielgruppen. Dies sei aber primär das Ergebnis des strukturellen und technologischen Wandels und könne "kaum von den TV-Vermarktern gelöst werden".

Baron nimmt die TV-Vermarkter argumentativ in Schutz, wenn er weiter schreibt: "Eine Verknappung von Werbung zugunsten einer höheren Platzierungsqualität und damit verbesserter Wirkungschancen würde zu steigenden Kosten führen. Ob man damit auch verlorene Zuschauer zurückholen kann, bezweifle ich." Auch zur Forderung der OWM nach neuen Abrechnungsmodellen, etwa Cost-per-GRP, findet der Pilot-Manager kritische Worte: Sie seien "simpel und einfach zu managen", aber nicht transparenter als das bislang vorherrschende TKP-Modell. Für die OWM-Kritik an der AGF und ihrer Messmethodik hat Baron kein rechtes Verständnis, da die Kundenseite dort schließlich vertreten sei und das System beeinflussen könne. Sein Fazit: Statt Konfrontationen aufzubauen, sollten sich "gerade jetzt die Marktpartner konstruktiv zusammenfinden, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten".



wechselt. Zum 1. Oktober wird er dortund soll in dieser neu geschaffenen Funktion die "Weiterentwicklungfür die Gruppe forcieren". Er berichtet an Ulrike Handel, CEO Dentsu Aegis Network Deutschland. In der Führung der GroupM war aus den Erlen seit 2014 als Chief Technology Officer und Chief Product Officer tätig. Davor arbeitete er für Publicis Media, RTL und ThyssenKrupp Steel. "Die Personalie ist für unsunserer Ausrichtung als Gruppe", so Ulrike Handel. "Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir Werner aus den Erlen als CPO für Dentsu Aegis gewinnen konnten. Als einer der Top-Datenstrategen wird er uns in der Digitalstrategie und der Produktentwicklung für unsere Kunden weiter voranbringen."



Diehat miteinengewonnen. Er berichtet an CEO Florian Adamski und folgt auf. Im Bereich Business Development bündelt die Holding die Themen New Business, Marketing & Communications, Wissensmanagement und Product & Development. Die Neuaufstellung erfolge zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt für die Gruppe: Im jüngsten Report des unabhängigen Instituts COMvergence wurde die Omnicom Media Group Germany alsdes vergangenen Jahres ausgezeichnet. "Dies ist kein Ergebnis, auf dem wir uns ausruhen wollen", so Adamski. "Im Gegenteil: Wir wollen dieses Momentum aufrechterhalten und unseren Wachstumskurs genauso erfolgreich fortsetzen." Becker ist seit 2013 bei Omnicom, zunächst als Director Business Solutions, dann als Director Product & Development.



Dennutzt, um in diesen Tagen eine aufmerksamkeitsstarkezu starten. Media-Agentur ist, um die Konzeption hat sich diegekümmert. Zwei Kinderreporter, neun und zwölf Jahre alt, habengeführt. "Was haben Sie heute für Ihre Gesundheit getan?", muss sich etwa Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz fragen lassen, "Würden Sie auch St.-Pauli-Spieler behandeln?", der Mannschaftsarzt des HSV, Götz Welsch. Zudem erklären Kinder im Vorschulalter Gesundheitsbegriffe im Stil von "Dingsda". Die Videos werden über digitale und soziale Kanäle verbreitet und auf der Landingpage www.philips.de/futurehealthkids vollständig gezeigt. Außerdem wurde das Philips-Headquarter in Hamburg an der Stirnseite mit einembezogen. Die Kampagne läuft bis zum 1. September.