Mindshare kriegt Pharma-Etat, RTL II lässt Käse testen

© Sanofi

Der Pharmariese Sanofi hat seinen globalen Media-Etat an Mindshare vergeben. Außerdem: SevenOne Media und Sport1 Media gewinnen Opel und Honda für Werbung im Bundesliga-Umfeld. Grana Padano startet eine Word-of-Mouth-Kampagne bei RTL II.



22.08.2017 - 12:55 Uhr von Torsten Zarges 22.08.2017 - 12:55 Uhr



© Mindshare

, langjähriger Deutschland-Chef der Media-Agentur Mindshare, bekommt es im neuen Job mit den alten Kollegen zu tun:hat nach mehrmonatigem Pitch dengewonnen. Und Baron ist seit Anfang August neuer Global Head of Media bei dem französischen Konzern ( DWDL.de berichtete ). An der Entscheidung war er freilich nicht beteiligt, sie fiel kurz vor seinem Antritt. Fürist die Agentur derkünftig zuständig. Der weltweite Gesamtetat soll sich auf 750 Millionen Euro jährlich belaufen – davon ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag in Deutschland, wo Sanofi vor allem die von Boehringer Ingelheim übernommenenbewirbt.

Nur die USA und Japan sind aus dem Vertrag mit Mindshare ausgeklammert. Im US-Markt arbeitet Sanofi mit den Agenturen Havas Media und KWG zusammen, in Japan mit Hakuhodo. Bisheriger Etathalter in den meisten Ländern einschließlich Deutschland war die Publicis-Media-Tochter Zenith, die das Geschäft nun im vierten Quartal an Mindshare übergeben muss.



© SevenOne Media

ProSiebenSat.1-Vermarkterhatzumfür eingewonnen. Der Rüsselsheimer Autobauer ist ab sofort prominent auf den beidenvertreten. Im Bundesliga-Channel von Sport1.de werdenin Form von Billboard und Mobile 2:1 Ads belegt, vor allen Fußball-Videos auf Sport1.de und ran.de zudem exklusive. Die beiden von SevenOne vermarkteten Sportplattformen erreichen zusammen laut AGOF 8,44 Millionen Unique User im Monat. Hinzu kommt der "", eine eigens für Opel produzierte. Dort kommentiert ein Sport1-Experte Buntes aus der Liga und Highlights abseits vom Spielfeldrand. Die Kampagne läuft über die ganze Saison bis Mitte Mai 2018.



© Constantin Medien

, der hauseigene Werbevermarkter von Sport1, hat unterdessen eine weitere Automarke von den Bundesliga-Umfeldern überzeugen können:übernimmt wie in der vorigen Spielzeit das. Zusätzlich wird das Presenting mit Blick auf jüngere Zielgruppen online verlängert – in denund mit einer eigenen Rubrik bei Facebook. Erstmals präsentiert sich Honda auch im Addressable-TV-Angebot von Sport1. Mit dem Reifenherstellerhat Sport1 Media seine Zusammenarbeit ausgeweitet. Falken ist künftig mitvertreten und engagiert sich außerdem als Co-Presenter des digitalen Bundesliga-Channels auf Sport1.de.



© El Cartel Media

RTL II-Vermarkterbaut sein Werbegeschäft mitaus. Die italienische Hartkäsemarke startet in diesen Tagen eine, die um einerweitert wird. Mit einem Aufruf-Spot auf RTL II werden derzeitgesucht. Diese bekommen dann ein Genusspaket mit Grana-Padano-Käse in drei verschiedenen Reifegraden zusammen mit Rezepten und Zusatzprodukten. Anfang Oktober sollen die Tester ihre Erfahrungen und Bewertungen über einen Zeitraum von zwei Wochen aufposten, der. Zur gleichen Zeit wird Grana Padano in zwei Ausgaben der "Kochprofis" platziert, hinzu kommen InPage- und InStream-Ads sowie ein Advertorial auf RTL2.de.



© UM

Teilen

Undist frisch vergeben:hat sich einem Bericht der "Adweek" zufolge für(früher Universal McCann) entschieden. Die Agentur aus dem Netzwerk vonkonnte demnach die weiteren Bewerber(Dentsu Aegis) und(Publicis Media) aus dem Rennen schlagen. Der Etat wird auf rundgeschätzt. Der Streaming-Anbieter beabsichtigt offenbar eine. Um seine 140 Millionen Nutzer besser zu monetarisieren, bietet Spotify seit einiger Zeit Werbeformen wie "Sponsored Songs" oder "Branded Moments" an ( DWDL.de berichtete ).