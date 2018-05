ZDF Werbefernsehen wächst, Kaspersky sponsert TV-Reihe

© ZDF

Um sechs Prozent hat das ZDF Werbefernsehen seine Erlöse zum Jahresstart steigern können, nun folgt mit der WM aus Vermarktersicht das Highlight des Jahres. Außerdem: Kaspersky ist Sponsor einer neuen Cyber-Crime-Reihe von Tele 5 und Facebook will seine Stories-Funktion vermarkten.



22.05.2018 - 12:19 Uhr von Timo Niemeier



ZDF Werbefernsehen hat im ersten Tertial 2018 ein starkes Wachstum verzeichnet: In den ersten vier Monaten des Jahres konnte das Unternehmen seine Nettoerträge um neun Prozent steigern. Bereinigt um die Sportereignisse - Handball-EM und Olympische Spiele - betrug das Netto-Wachstum in diesem Zeitraum rund sechs Prozent. Wie hoch die Erträge insgesamt sind, sagt das ZDF Werbefernsehen nicht. "Ein Plus von neun Prozent im ersten Jahresdrittel ist ein herausragendes Ergebnis", sagt Hans-Joachim Strauch, Geschäftsführer der ZDF Werbefernsehen GmbH.



Dasvonsteht derweil noch aus: Diein Russland. Bereits im April erklärten dieund das ZDF Werbefernsehen, dass man eine starke Nachfrage im Werbemarkt spüre ( DWDL.de berichtete ). Nun haben sich Strauch und sein ARD-Kollegenoch einmal etwas konkreter zur genauen Buchungslage geäußert. "Bereits jetzt, knapp einen Monat vor Turnierbeginn, haben wir die", sagt etwa Strauch. Besonders das Interesse an den Spielen ohne deutsche Beteiligung sei stark gestiegen. "Die WM ist auch alshochrelevant, da es neben Spielen mit deutscher Beteiligung eine Reihe weiterer attraktiver Paarungen gibt, die für ein hohes Involvement und hohe Reichweiten sorgen werden", sagt Esser. Kunden würden auch bei günstigeren Angeboten "herzhaft" zugreifen. Strauch betont, dass es trotz der hohen Nachfrage noch freie Werbeplätze gebe.







Werbemarkt in den ersten vier Monaten des Jahres sehr verhalten entwickelt. Laut Nielsen wurden zwischen Januar und April 9,83 Milliarden Euro an Bruttowerbevolumen gemessen, das sind nur rund 0,5 Prozent mehr als noch 2017. Beim Fernsehen fiel das Plus mit 0,2 Prozent sogar noch niedriger aus. Große Treiber ist nach wie vor der Bereich Mobile mit einem Plus von 62,8 Prozent. Auch die Buchungen in den Zeitungen legten um 2,8 Prozent zu, während Publikumszeitschriften und Fachzeitschriften ein Minus hinnehmen mussten.



hat mit Fiat Chrysler eine umfangreiche Partnerschaft beschlossen. Die Marken Sky, Alfa Romeo und Jeep werden in zahlreichen Unternehmensbereichen Kooperationen schaffen. So wird es unter anderem eine Kampagne zur Steigerung der Markenrelevanz von Jeep und Alfa Romeo bei Sky geben, darüber hinaus umfasst die Zusammenarbeit Content-Marketing-Elemente sowie diverse Vertriebsaktivitäten. So ist Jeep unter anderem Presenting Partner des "Sky Spiel des Lebens", das im September stattfindet. Thomas Deissenberger, Geschäftsführer Sky Media: "Diese Kooperation ist der Startschuss für eine neue, innovative Art der Vermarktung bei Sky. Wir bei Sky Media begreifen uns zukünftig noch stärker als echter ROI-Treiber für unsere Kunden. Wir freuen uns, mit FCA Germany AG eine solch umfangreiche und qualitativ hochwertige Partnerschaft umzusetzen."





Tele 5 seine neue Cyber-Crime-Reihe "Darker Net" gestartet. Im Rahmen dessen präsentiert der Sender jeden Mittwoch einen Film inklusive Doku sowie im Anschluss die True-Crime-Serie "#killerpost", die man in deutscher Erstausstrahlung zeigt. Jeder Abend steht dabei unter einem anderen Thema, so geht es in dieser Woche um Manipulation. Weitere Themen sind unter anderem Identitätsklau und Cybermobbing. Thematisch passend zu dieser Reihe hat Tele 5 nun dein Sponsor vorgestellt: Es ist das Cybersicherheits-Unternehmen Kaspersky Lab. "Darker Net ist ein bisschen wie unser Arbeitsalltag. Die wohl ausgesuchten Filme und die Serie #killerpost zeigen realitätsnah, was viele Internet-User immer noch nicht wissen: Das Internet ist kein Ponyhof. Es lauern überall Gefahren, ein sicherer Partner wie Kaspersky Lab kann viel Schaden von digitalen Systemen abhalten und sogar von Leib und Gesundheit. Das können wir in dem Umfeld optimal transportieren", sagte Beatrice von der Brueggen, Kaspersky Marketing Director DACH.



AGOF ändert die Grundgesamtheit der daily digital facts ab sofort auf Erwachsene ab 16 Jahre. Das wird durch die Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nötig. Statt wie bisher mit 10- bzw. 14-Jährigen zu starten, misst die AGOF ab sofort immer erst ab 16 Jahren. Die Grundgesamtheit wurde auch für die bereits veröffentlichten Daten der daily digital facts seit Jahresbeginn bereitgestellt. Die alten, bislang ausgewiesenen Zahlen sind vorerst weiter abrufbar, werden allerdings nicht mehr aktualisiert. "Mit diesem Schritt führt die AGOF ihr Vorgehen konsequent weiter, bei ihrer Arbeit stets höchsten Wert auf Datenschutz zu legen, auch über die gesetzlich verbindlichen Regelungen hinaus", heißt es von der AGOF.



hat erstmals Nutzerzahlen für sein noch relativ neues Stories-Format bekanntgegeben, demnach soll die Funktion derzeit täglich von rund 150 Millionen Usern genutzt werden. Nun will das Social Network diese Reichweite vermarkten und hat mit ersten Tests begonnen. Wie das US-Portal "Techcrunch" berichtet, hat Facebook, in den USA, Mexiko und Brasilien erste Anzeigen von Werbekunden zwischen die Stories schalten lassen. Bei Instagram ist Werbung inzwischen schon Alltag, seit Anfang 2017 können auch deutsche Unternehmen in der Foto-App werben.

