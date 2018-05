Vesper wird SpotX-Geschäftsführer, weniger Adblocker

© SpotX

SpotX findet mit Oliver Vesper einen neuen Geschäftsführer, der auch weiterhin bei Smartclip das Sagen haben wird. Außerdem: Die Adblocker-Rate sinkt und ProSiebenSat.1 verkauft seine Online-Fitnesstochter 7NXT an einen Finanzinvestor.



29.05.2018 - 11:55 Uhr von Timo Niemeier 29.05.2018 - 11:55 Uhr



© SpotXchange © SpotXchange Oliver Vesper wird neuer Geschäftsführer der RTL-Group-Tochter SpotX. Er soll sich auf die Integration der beiden Schwesterunternehmen SpotX und Smartclip konzentrieren, die kürzlich zusammengeführt wurden. International will das Unternehmen künftig unter dem Label SpotX auftreten, Smartclip soll als Marke in Europa fortbestehen. Vesper ist und bleibt zudem gemeinsam mit Thorsten Schütte-Gravelaar Geschäftsführer von Smartclip. Letzterer legt seinen Fokus auch künftig auf den Bereich Addressable TV. Vesper wird in seiner neuen Rolle für die gemeinsame strategische Ausrichtung für Online Video von Smartclip und SpotX im deutschsprachigen Markt verantwortlich sein.



© SpotX © SpotX SpotX und Smartclip zusammenzuführen. Das DACH-Geschäft ist und bleibt der Treiber unseres Wachstumskurses und wir sehen noch großes Potenzial im Ausbau unserer Services und unserer Produktentwicklung im In- und Out-Stream-Videobereich, auch mit Blick auf den disruptiven digitalen Werbemarkt. Den eingeleiteten Prozess der Zusammenführung werden wir mit smartclip als etablierte Demand-Marke für die Monetarisierung von Online Video fortführen und gleichzeitig die Technologie und das Plattformportfolio von SpotX weiter stärken. Dies unterstreicht unsere bewährte Strategie bei Publishern und Werbekunden im Markt: dem Streben nach der besten individuellen Kundenlösung", sagt Oliver Vesper.







© 7NXT © 7NXT ProSiebenSat.1 hat sein Tochterunternehmen 7NXT an den Finanzinvestor Crosslantic Capital verkauft. 7NXT wurde 2015 gegründet und hat seither einige Online-Sport-Programme am Markt platziert, unter anderem machdichkrass.de mit ProSieben-Gesicht Daniel Aminati und die Fitnessplattform Gymondo. Crosslantic Capital wurde im vergangenen Jahr von SevenVentures-Geschäftsführer Sascha van Holt gegründet, der Kontakt zur ProSiebenSat.1-Gruppe bleibt also bestehen. Der Konzern hat zudem in den Fonds investiert. Das 7NXT-Management rund um Markan Karajica bleibt bestehen und soll sich jetzt auf die nächsten Wachstumsziele und die Internationalisierung der Angebote konzentrieren. Karajica sagt: "In den letzten Jahren haben wir erfolgreiche Marken in der DACH-Region aufgebaut. Gerade für unsere Expansion ist Crosslantic jetzt der richtige Partner, mit dem wir unsere Angebote konsequent weiterentwickeln und internationalisieren möchten."



© Adblock Plus

Personalien

Dieist im ersten Quartal des laufenden Jahres. Demnach lag der Anteil der auf Desktop-Geräten geblockten Online-Werbung bei, im vierten Quartal 2017 lag der Wert noch bei 24,74 Prozent. "Die Rate ist zwar gesunken und wir haben Verbesserungen festgestellt,", sagtvon IP Deutschland und gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender des Online-Vermarkterkreises (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW). Zuletzt stieg die Adblocker-Rate massiv, der BVDW erklärte das vor wenigen Monaten mit einer neuen Messmethode ( DWDL.de berichtete ). Dennoch fehlt weiterhin eine Ausweisung für den Mobile-Bereich. Und auch im Desktop-Bereich sind noch nicht alle Adblocker-Logiken berücksichtigt. Man arbeite weiter daran, die Genauigkeit der Messung zu verbessern.



© Hakki Topcu/VICE © Hakki Topcu/VICE Vice verstärkt sich am Berliner Standort: David Krost wird neuer Sales Director. Er arbeitet bereits seit Anfang Mai in seiner neuen Position. Zuvor arbeitete Krost als Sales Manager bei Vevo und als Key Account Manager bei Joiz. Neben Krost stoßen auch die Sales Manager Ann-Christine Becker und Julius Huber neu zum Team hinzu. Benjamin Ruth, CSO VICE DACH, sagt dazu: "Wir sind froh, dass wir für diese anspruchsvolle Stelle David Krost gewinnen konnten. Durch seine breite Media-Erfahrung und Verkaufs-Expertise, die er bei Vevo, Joiz und Viacom sammelte, bereichert er unser Team und nimmt bei uns eine wichtige Stellung ein. Wir sind von David überzeugt und ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."



© RMS © RMS Audio-Vermarkter RMS verstärkt sich im Verkauf: Tilmann Kummer übernimmt zum 1. Juni die Leitung der RMS-Verkaufssteuerung. Zuvor arbeitete er schon beim Bauer-Verlag, der Motor Presse Stuttgart und anderen Verlagen. Zuletzt war er Gesamtanzeigenleiter bei der DVV Media Group. Kummer berichtet künftig an Cord Hollender, der den Bereich Verkauf & Services mit den Abteilungen Verkaufssteuerung, Verkaufsberatung und Konditionsmanagement verantwortet.



© ZDF Werbefernsehen © ZDF Werbefernsehen ZDF Werbefernsehen trauert um Sabine E. Schmidt, die in der vergangenen Woche überraschend verstorben ist. Schmidt leitete das Verkaufsbüro Süd des Vermarkters. "Die traurige Nachricht ist für alle Kolleginnen und Kollegen ein Schock. Unsere Anteilnahme gilt der Familie und Freunden. Wir sind unendlich traurig", heißt es vom Unternehmen.

Teilen