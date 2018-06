Hupf verlässt GroupM, erste Löwen für Deutschland

© Mindshare

Nachdem er seinen Posten als Wavemaker-Chef zuletzt nach acht Wochen räumen musste, verlässt Sebastian Hupf die GroupM nun komplett. Außerdem: In Cannes gingen zum Auftakt vier Löwen nach Deutschland. Der Werbemarkt entwickelte sich gut und das ZDF vermarktet seine "heute"-Uhr.



© Cannes Lions © Cannes Lions Cannes Lions an und am Montagabend wurden auch schon die ersten Trophäen vergeben. In der Kategorie "Health & Wellness" hat Serviceplan Gold geholt, bei den Pharma Lions sicherte sich Saatchi & Saatchi einen silbernen Löwen. Darüber hinaus gingen auch zwei Bronze-Auszeichnungen nach Deutschland, Ogilvy und Bears Calling Berlin können sich hier über Trophäen freuen. Insgesamt wurden am Montag 39 Löwen in der Kategorie "Health & Wellness" vergeben, drei davon wanderten nach Deutschland. Saatchi & Saatchi war im Bereich "Pharma" einer von insgesamt 23 Preisträgern.



© O2 © O2 WM Aktuell" hat Sport1 Media nicht nur LG Electronics als Sponsor gewinnen können, sondern auch O2 als Location-Partner. Die Sendung wird täglich aus dem O2-Tower in München gesendet, dabei ist das Gebäude samt Logo zu Beginn der Sendung im Bild. Begrüßt werden die Zuschauer schließlich aus dem "höchsten WM-Studio Deutschlands". Während der Sendung ist das O2-Logo auch im Newsticker eingebunden. Patrick Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 Media GmbH: "Mit diesem umfassenden Vermarktungskonzept bieten wir Telefónica und ihrer Marke O2 direkt vor Ort eine maßgeschneiderte Lösung für ihren nachhaltigen Markenauftritt. Mit der 360°-Inszenierung zur WM wird on-air und on-ground ein Erlebnis mit emotionaler Strahlkraft geschaffen, das für Aufmerksamkeit sorgt, beeindruckt und im Gedächtnis bleibt."



© Chobe / photocase.com © Chobe / photocase.com deutsche Werbemarkt hat sich im Mai gut entwickelt, so hat Nielsen im fünften Monat des Jahres Brutto-Werbevolumen in Höhe von 2,73 Milliarden Euro gemessen. Zwischen Januar und Mai wurden damit rund 12,58 Milliarden Euro in Werbung investiert, das waren 1,3 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Das Plus zwischen Januar und April lag nur bei 0,5 Prozent. Im Fernsehen wurden im Mai 1,34 Milliarden Euro an Brutto-Werbeerlösen erzielt, von Januar bis Mai liegt das Plus hier bei 1,4 Prozent. Und wie der Ad Spend Forecast von Dentsu Aegis ergeben hat, soll sich das Wachstum beschleunigen. So geht das Network davon aus, dass der Werbemarkt in Deutschland 2018 um 2,6 Prozent wachsen wird. Weltweit soll das Wachstum laut den Berechnungen von Dentsu Aegis sogar bei 3,9 Prozent liegen. Großer Treiber ist und bleibt die digitale Werbung: Während die weltweiten Werbeausgaben für TV nur um 1,2 Prozent zulegen sollen, liegt das prognostizierte Plus der Digital-Werbung bei 12,6 Prozent.



© El Cartel Media © El Cartel Media Ad Lab von El Cartel Media hat mit "Switch-In Exchange" eine neue Werbeform entwickelt, die nun erstmals von Coca-Cola (MediaCom) und 20th Century Fox (Mindshare) gebucht wurde. Die neue Werbeform erlaubt es, standardisiert und gezielt TV-Spots im linearen Programm zu schalten. Genutzt werden dafür die Trailer von RTL II. Diese werden mit den Spots der Kunden überblendet. Addressable TV erlaubt dabei auch das Targeting auf bestimmte Zielgruppen. Andreas Kösling, Geschäftsführer El Cartel Media, sagt: "Addressable TV sorgt für eine Vielfalt der Werbeformen im Fernsehen, die bis vor kurzem undenkbar war. Wir freuen uns, dass Coca-Cola und 20th Century Fox gemeinsam mit uns neue Wege gehen und den innovativen ‚Switch-In Exchange‘ testen." Bei der Technologie kommt die Addressable-Plattform von Smartclip zum Einsatz.



© ZDF © ZDF ZDF vermarktet die "heute"-Uhr, gemeint ist damit die Minute vor den 19-Uhr-Nachrichten, bereits seit 1964. Laut dem ZDF Werbefernsehen etablierte man damit bereits vor mehr als 50 Jahren die erste Sonderwerbeform im deutschen Fernsehen. Nun sucht man nach neuen Werbekunden, die ihre Marken kurz vor den "heute"-Nachrichten inszenieren wollen. Die "heute"-Uhr muss dabei wochenweise belegt werden, für das laufende Jahr gibt es noch vier freie Wochen, die von Unternehmen belegt werden können. Clips mit News-Charakter sind aufgrund der Nähe zu den Nachrichten zu vermeiden.

© Mindshare © Mindshare und die GroupM gehen getrennte Wege, das hat die Mediaagentur nun bestätigt. Hupf wurde zu Jahresbeginn Chef der neu gegründeten GroupM-Agentur Wavemaker, musste seinen Platz aber nur acht Wochen später schon wieder räumen (DWDL.de berichtete). Damals hieß es, das sei eine internationale Managemententscheidung gewesen, Hupf solle auch weiterhin für die GroupM arbeiten. Nun also die endgültige Trennung. Hupf gilt als ein Vertreter einer neuen Generation von Mediaagentur-Bossen, er leitete zuvor auch schon GroupM-Agentur Mindshare.

"Ich hasse das Wort alternativlos. Es gibt immer Alternativen. Wenn die GfK ihre Hausaufgaben nicht macht und die AGF ihre Aufgaben nicht löst, müssen wir Alternativen suchen."

OWM-Vorstand Uwe Storch kritisiert im "Horizont"-Interview AGF und GfK aufgrund der Quotenmessung.

