Welt startet mit Addressable TV, Bitburger auf Sky-"Boot"

Visoon Video Impact bietet nun auch für Welt und N24 Doku Addressable TV an, dabei setzt man auf die Technologie von smartclip. Außerdem: pilot lässt Influencer für Marken pitchen, Bitburger wird "Boot"-Sponsor und Dentsu Aegis Network kauft in der Schweiz ein.



23.10.2018 - 11:50 Uhr von Timo Niemeier 23.10.2018 - 11:50 Uhr



© Visoon Video Impact GmbH & Co. KG © Visoon Video Impact GmbH & Co. KG Welt bietet seinen Werbekunden gemeinsam mit N24 Doku nun auch Addressable TV an. Besonders für den Vermarkter Visoon Video Impact ist das ein wichtiger Schritt: Für die Viacom-Sender bietet Visoon die Möglichkeit der adserverbasierten Auslieferung von Werbeformaten im linearen Fernsehen schon länger an, nun folgen also auch Welt und N24 Doku. Wie Viacom setzten auch die Springer-Sender auf die Infrastruktur des Addressable TV-Spezialisten smartclip. André Mendo, CCO Visoon Video Impact, sagt: "Addressable TV eröffnet der Markenkommunikation unserer Kunden zusätzliche attraktive Potenziale für die dynamische Ansprache mit zielgerichteten Botschaften. Bewegtbildkampagnen können mit digitaler Präzision verlängert und die Markenbotschaften inhaltlich verstärkt werden. Das bedeutet noch mehr Wirkung – und dies nun auch in hochattraktiven Zielgruppensegmenten wie sie Welt und N24 Doku bieten." Smartclip-Geschäftsführer Thorsten Schütte-Gravelaar ergänzt: "Die Entwicklung des Addressable TV Marktes in den letzten zwei Jahren in Deutschland ist in ihrer Dynamik und Akzeptanz mit nur wenigen Veränderungen im hiesigen Werbemarkt vergleichbar. Die Broadcaster können die digitalen Vermarktungsmöglichkeiten gewinnbringend für ihr Fernsehgeschäft nutzen."



© pilot © pilot Agentur pilot will junge Influencer mit Marken zusammenbringen und hat dafür mit "Ideas for Brands" ein neues Pitch-Konzept angekündigt. Im Rahmen der nun gestarteten Aktion können sich Influencer melden und konkrete Marketing-Ideen für pilot-Kunden wie Yello, Malteser und Tropical Islands vorstellen. Die teilnehmenden Unternehmen haben vorab Briefings erstellt, die ihre spezifischen Wünsche und kommunikativen Anforderungen beinhalten. Als Partner dieses neuen Ansatzes konnte die Agentur ProSiebenSat.1-Vermarkter SevenOne AdFactory und die Influencer-Plattform Buzzbird gewinnen. Höhepunkt von "Ideas for Brands" ist ein Pitch-Event, das am 4. Dezember am Standort der Hamburger Agenturgruppe stattfindet. Hier können die besten Influencer ihre Ideen eine Jury präsentieren. Diese Jury besteht aus den Marketingentscheidern der jeweiligen Marke, Buzzbird-Geschäftsführer Felix Hummel, einem Youtube-Star, AdFactory-Chef Tom Schwarz und den jeweiligen zur Brands passenden pilot-Vertretern. "Influencer Marketing ist mehr als nur ein Buzzword und aus einer ganzheitlichen Kommunikationsstrategie heute nicht mehr wegzudenken – vorausgesetzt, Brand und Influencer matchen", erklärt Jürgen Irlbacher, Creative Director Content bei pilot Hamburg. "Wir haben ‚Ideas for Brands‘ entwickelt, um unsere Kunden mit unserem Know-how zu unterstützen und sie mit den besten und geeignetsten kreativen Köpfen der Branche zusammenzubringen. Dabei geht es uns auch um Newcomer, denen wir eine Chance geben wollen ihre Kreativität unter Beweis zu stellen."



© Sky Deutschland/Nik Konietzny

hat einenfür seine Prestige-Serie "" gefunden, die am 23. November startet ( DWDL.de berichtete ). Die Serie wird präsentiert von der, die im Umfeld der Sendung, sowohl im TV als auch bei Sky Go und via Sky Ticket, als Sponsor in Erscheinung treten wird. Die Kooperation beinhaltet zudem eine "" in unterschiedlichen Kanälen inklusive der Einbindung in die Trailer zur Serie und der Marketingkampagne. Auch beim Premieren-Event wird die Marke Bitburger prominent platziert., Vice President Sales Sky Media, sagt: "Unserem Sponsoring-Partner bietet diese Highlight-Serie eine exklusive und aufmerksamkeitsstarke Werbeintegration über alle Verbreitungswege hinweg und auf allen Screens. Für Sky und Bitburger ist das der ideale Startschuss für eine umfangreiche Partnerschaft."



© DMAX © DMAX DMAX mit "Goldrausch am Yukon" seine bislang größte Eigenproduktion - und die will man auch entsprechend bewerben. Dazu hat man nun eine große Marketingkampagne an den Start gebracht. Mit Witz und Übertreibungen will der Sender darin Missverständnisse rund um das Thema Goldsuche aufgreifen. Das Motto: "Goldsuchen ist null anstrengend? Du hast null Ahnung!". Der entsprechende Spot ist bereits seit Mitte September auf den Plattformen von Discovery zu sehen, seit einigen Tagen gibt es auch Anzeigen in Printmedien. Darüber hinaus sind nun noch TV-, Kino- und Radiospots geplant, hinzu kommen zahlreiche Online-Maßnahmen. Auch einige Influencer lässt man für das Format werben. Im Out Of Home-Bereich setzt DMAX deutschlandweit auf Megalights, Station Videos und Edgar Art Screens. "Bei unserer Eigenproduktion ‚Goldrausch am Yukon‘ müssen zwölf Kandidaten aus Deutschland der kanadischen Goldgräberlegende David Millar ihr Goldgräber-Talent beweisen. Dass das kein Spaziergang werden wird, haben wir auf witzige und ironische Weise zum zentralen Thema der Kampagne gemacht", sagt Eike Immisch, Senior Director Marketing & Communications bei Discovery Deutschland. "Die bewusst überzogene Darstellung vom romantischen Leben als erfolgreicher Goldgräber wird der knallharten Wirklichkeit gegenübergestellt und soll so die Neugier der Zuschauer für das 'Abenteuer ihres Lebens' wecken. Gemäß dem Motto von David Millar: ‘If you think gold mining is easy, you’re wrong‘!"



© Dentsu © Dentsu Dentsu Aegis Network übernimmt die Schweizer Digitalagentur Namics, die auch in Deutschland an den Standorten Frankfurt, Hamburg und München vertreten ist. Dentsu Aegis übernimmt 100 Prozent von den bisherigen Gesellschaftern, die deutschen Kartellbehörden müssen Deal allerdings noch zustimmen. Namics wird künftig Teil von Merkle sein, der Spezialist für people-based Marketing der Agenturgruppe. Auftreten werden die Schweizer künftig als "Namics - a Merkle Company". Namics beschäftigt an den deutschen Standorte sowie in St. Gallen, Zürich und Belgrad rund 550 Mitarbeiter, gegründet wurde die Agentur 1995. Zu den Kunden gehören ABB, Credit Suisse, Migros, Swiss Life, UBS und Victorinox in der Schweiz sowie ADAC, Boehringer Ingelheim, Kaufland, Kuka und Smart in Deutschland. "Sowohl in Deutschland als auch international werden wir von der Stärke von Namics – menschlich wie auch durch die Kompetenz der über 550 digitalen Talenten profitieren. Durch Namics verstärken wir unser Angebot für unsere Kunden entscheidend in den Bereichen Technologie und Customer Service Design. Ich freue mich sehr mit Namics gleichzeitig auch Merkle in Deutschland stark zu verankern und das digitale Profil unseres Netzwerks in Deutschland weiter zu schärfen", sagt Ulrike Handel, CEO Dentsu Aegis Network Deutschland.

Personalien



© Turner © Turner Turner hat in den vergangenen Tagen eine Reihe von Personalien bekanntgegeben. So wird Marta Szwakopf (Foto) zum Director of Ad Sales & Brand Solutions für Zentral & Osteuropa bestellt, in ihrer neuen Position verantwortet Szwakopf ab sofort den Verkauf von Werbeplätzen innerhalb des Turner-Portfolios – on air als auch digital. Den Bereich Brand Solutions soll sie für die genannten Regionen aufbauen. Zuletzt arbeitete sie als Director of Thematic Channels and Ad Sales bei der polnischen Satellitenplattform nc+. Darüber hinaus befördert Turner Alexander Kuzniak zum Senior Manager Ad Sales für Deutschland, Österreich, die Schweiz sowie die Benelux-Region. Kuzniak ist seit 2012 für den Konzern tätig und verantwortete dort zuletzt schon den Bereich Ad Sales für Deutschland, Österreich und die Schweiz - jetzt kommen also noch die Benelux-Staaten hinzu.



© Turner © Turner Turner auch bei T1, seiner Geschäftseinheit für digitale Werbung, personelle Neuerungen in zwei wichtigen Schlüsselpositionen angekündigt. So wird Fiona McKinnon (Foto) General Manager von T1, sie wird sich künftig auf die Leitung der globalen Geschäftsaktivitäten und die Produktentwicklung fokussieren und kennt das Unternehmen gut. Als Beraterin hatte sie Turner beim Start von T1 in den vergangenen Monaten unterstützt. Darüber hinaus hat Turner bei T1 Krane Jeffery an Bord geholt, um die Bereiche Sales und Markenpartnerschaften voranzutreiben. In seiner Rolle als Senior Commercial Director leitet Jeffery gemeinsam mit McKinnon T1 und baut von London aus weltweit digitale Partnerschaften auf. Jeffery kommt von der RTL Group, wo er zuletzt als Head of Digital Sales arbeitete.

