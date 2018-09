"Das Boot" sticht bei Sky am 23. November in See

© Sky Deutschland/Nik Konietzny

Sky hat verraten, wann die neue Serie "Das Boot" zu sehen sein wird. Im November werden alle Folgen auf einen Schlag online zum Abruf bereitgestellt, die lineare Ausstrahlung bei Sky 1 erfolgt zeitgleich am Freitagabend zur besten Sendezeit.



Rund 26,5 Millionen Euro haben Sky, Bavaria Fiction und Sonar Entertainment in die Produktion der Serie "Das Boot" gesteckt. Nun ist endlich auch bekannt, wann genau die acht einstündigen Episoden zu sehen sein werden. Ab dem 23. November sind alle Folgen für Kunden des Entertainment-Pakets auf einen Schlag zum Abruf verfügbar. Am 23. November beginnt zudem auch die lineare Ausstrahlung bei Sky 1: "Das Boot" ist dann immer freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen.

Angelegt ist die Serie als Fortsetzung des Film-Klassikers aus dem Jahr 1981, anders als beim Film soll die Geschichte aber nicht nur auf dem Boot spielen. Die Geschichte beginnt im Herbst 1942, zu einer Zeit in der die U-Boot-Kriegsführung während des Zweites Weltkrieges immer brutaler wird. Die U-612 ist im besetzten Frankreich bereit für ihre Jungfernfahrt. Unter ihnen befindet sich auch der neue Kaleun des U-Bootes, Klaus Hoffmann (Rick Okon). Schnell hat die 40-köpfige Besatzung mit den beengten und klaustrophobischen Bedingungen unter Wasser zu kämpfen. Sie werden körperlich und mental an ihre Grenzen getrieben und schließlich beginnen zwischenmenschliche Spannungen die Loyalitäten an Bord auf eine harte Probe zu stellen. In der Zwischenzeit gerät die Welt von Simone Strasser (Vicky Krieps) in der Hafenstadt La Rochelle außer Kontrolle. Simone ist hin- und hergerissen zwischen ihrem Zugehörigkeitsgefühl gegenüber Deutschland, der Résistance und einer gefährlichen und verbotenen Liebe. Dabei lernt sie mehr über sich selbst als jemals zuvor und begibt sich in Lebensgefahr.

"Gemeinsam mit Bavaria Fiction und Sonar Entertainment haben wir eine beeindruckende High-End-Serie erschaffen, die den Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute in Atem halten wird", verspricht Marcus Ammon, Senior Vice President Film und Entertainment bei Sky: "Unsere neue junge U-Boot-Crew, unter anderem mit Rick Okon, Franz Dinda, August Wittgenstein und Leonard Scheicher, wird auf eine nervenaufreibende Mission geschickt. Daneben haben wir auch einen zweiten Erzählstrang an Land, in La Rochelle, etabliert, der sich mit der aufkeimenden Résistance-Bewegung beschäftigt, in dessen Zentrum Vicky Krieps, Lizzy Caplan und Tom Wlaschiha stehen. 'Das Boot' besticht mit großartigen Bildern, einer fantastischen Besetzung sowie einer spannenden und emotionalen Story."

Die Regie bei der Serie übernahm Andreas Prochaska. Die Drehbücher stammen von Tony Saint und Johannes W. Betz. Als Produzenten waren Moritz Polter, Oliver Vogel und Jan S. Kaiser für Bavaria Fiction, Marcus Ammon und Frank Jastfelder für Sky Deutschland sowie Jenna Santoianni für Sonar Entertainment mit dabei. Anlässlich des Serienstarts von "Das Boot" präsentiert Spiegel Geschichte Ende November zudem eine Themenprogrammierung mit diversen Dokumentationen, wie der dreiteiligen Dokureihe "Entscheidung im Atlantik: Der U-Boot-Krieg 1939-45" sowie die Zweiteiler "Silent War - Der Kalte Krieg unter Wasser", "Schlachtfeld Nordsee" und "U-Boote - lautlose Jäger".

Der Cast der Serie ist ein komplett anderer als 1981 beim Film. Auftritte von Schauspielern aus dem Film wird es nicht geben, darauf habe man bewusst verzichtet, hieß es von den Machern bereits Ende 2017. "Die Marke hat uns begeistert und gereizt, da kann man dann getrost auf Cameos verzichten", so Frank Jastfelder, Dramachef bei Sky, damals. Oliver Vogel erklärte damals auch, man wolle, dass die Zuschauer möglichst schnell keine Vergleiche mehr zwischen Film und Serie ziehen. Das will man vor allem durch die Einstiegssequenz erreichen, in der gleich erst einmal deutlich gemacht wird, wo die Soldaten stehen und wohin ihr Weg geht.

