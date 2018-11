Sky-Studio unter Wasser, El Cartel setzt auf Influencer

© Sky

Die Budgets für Influencer Marketing sollen 2019 laut einer BVDW-Befragung steigen, auch RTL-II-Vermarkter El Cartel Media blickt nun verstärkt auf diesen Bereich. Außerdem: Sky setzt sein Bundesliga-Studio für "Das Boot" unter Wasser und Google Österreich bekommt eine neue Chefin.



13.11.2018 - 12:15 Uhr von Timo Niemeier 13.11.2018 - 12:15 Uhr



© BVDW © BVDW Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) hat bei einer Befragung werbungtreibender Unternehmen herausgefunden, dass die Budgets für Influencer Marketing im kommenden Jahr steigen sollen. Demnach planen 61 Prozent der befragten Social-Media- und Influencer-Marketing-Manager mehr Geld für das kommende Jahr in diesem Bereich ein als 2018. Derzeit gibt rund ein Viertel der Befragten zwischen 10.0000 und 50.000 Euro im Jahr für Influencer aus, 25 weitere Prozent liegen zwischen 50.000 und 250.000 Euro. Kleine Überraschung: Eine große Mehrheit von 63 Prozent gibt an, dass sie am liebsten auf Nischen-Blogger und Mikro-Influencer setzen - also Social-Media-Stars mit einer relativ kleinen, aber spitzen Zielgruppe. Demnach setzen nur 15 Prozent auf die großen Influencer, die natürlich auch immer teurer sind. Die Unternehmen erhoffen sich durch die Influencer-Maßnahmen vor allem mehr Authentizität für die eigene Marke, Verbesserungen in der Kommunikation mit einer bestimmten Zielgruppe und Generierung von Inhalten. Hürden gibt es bei der BVDW-Befragung bei der Messbarkeit der Kampagnen sowie der Zuverlässigkeit der Influencer. "Die Unternehmen müssen sich mehr darauf einlassen, ihre Influencer-Marketing-Kampagnen nicht vollständig kontrollieren und steuern zu können. Sie profitieren im Gegenzug davon, ihre Marke authentisch aufladen zu können und mit den Kunden direkt kommunizieren zu können", sagt Anke Herbener, Leiterin des Bereichs Influencer Marketing im BVDW.



© El Cartel Media © El Cartel Media RTL-II-Vermarkter El Cartel Media will künftig auf Influencer setzen, dazu ist man nun eine Kooperation mit ReachHero eingegangen. Der Dienstleister vermarktet Influencer aus den Bereichen Beauty, Travel, Food, Fitness, Men’s Lifestyle, Mommy, Girl Power und Fashion. Diese sollen die Sendergesichter von RTL II ergänzen, viele Protagonisten aus Sendungen wie "Berlin - Tag & Nacht", "Köln 50667" oder "Love Island" haben schließlich auch in den sozialen Netzwerken viele Fans. Martin Wendler, Leiter Media Solutions bei El Cartel Media, sagt: "Durch die Zusammenarbeit mit ReachHero können wir unseren Kunden nun die passenden Influencer für jede Zielgruppe anbieten. Integrierte TV- und Social-Media-Kampagnen bei RTL II erhalten dadurch eine noch größere Schlagkraft. Ob Branded Content, Produktintegrationen oder Sponsored Posts – die Palette der Werbemöglichkeiten ist vielfältig." Philipp John, COO ReachHero, spricht von einer "zukunftsweisenden" Kooperation.



In der kommenden Woche startetseine neue Prestige-Serie "", derzeit rührt man bereits kräftig die. Am Wochenende wareine ganz besondere Werbemaßnahme zu sehen. Moderatorinkündigte im Bundesliga-Studio die Serie an und kurz danach fuhr eine Kamera in das scheinbar dahinter liegende U-Boot, in das allerdings Wasser lief. Als die Kamera schließlich das Boot verließ und man das Studio sah, war das schon unter Wasser - und das U-Boot tauchte auf. Produziert wurde der Spot inhouse bei Sky. Derzeit lockt Sky die Zuschauer darüber hinaus noch mitvon 1981 ( DWDL.de berichtete ). Zudem gibt es einein den Bereichen Print, Online, Kino, Out of Home und Radio, das Bruttomediavolumen liegt im

© mediascale © mediascale Mediascale stellt sich neu auf und erweitert ihr Portfolio: Die Tochteragentur der Serviceplan Gruppe wird zu einer Full-Service-Mediaagentur umgebaut und wechselt im Zuge dessen von Plan.Net zur Mediaplus Gruppe. Für die Neupositionierung holt man zudem Martina Staudinger als neue Geschäftsführerin an Bord, sie verstärkt das Führungsteam um Wolfgang Bscheid und Julian Simons. Man reagiere damit auf den Wunsch vieler Kunden nach einer "medien- und kanalübergreifenden Planung", heißt es vom Unternehmen. Staudinger ist bereits seit 1999 bei Mediaplus beschäftigt. "Dem Ziel, unseren Kunden ein voll integriertes und messbares Kampagnenkonzept anzubieten, sind wir mit der Ernennung von Martina Staudinger als Geschäftsführerin und unserer neuen Positionierung einen großen Schritt näher gekommen", sagt Wolfgang Bscheid, Geschäftsführer und Partner von Mediascale. "Martina ist Vorreiterin auf dem Gebiet der Integration von Klassik und Digital und bringt jahrelange Erfahrung mit. Damit können wir für unsere Kunden zukunftsorientierte Kampagnenstrategien entwickeln, die auch die klassischen Medien berücksichtigen. Die Strategie wird dabei individuell auf die Anforderungen der Kunden ausgerichtet und der Medieneinsatz ganzheitlich betrachtet."



© Mediaplus © Mediaplus Kampagne von Mini Deutschland spricht Mediaplus erstmals unterschiedliche Zielgruppen mit individuellen TV-Spots an. Ziel ist es, die Bekanntheit des größten Mini-Modells zu steigern. Dafür gab es bereits im vergangenen Jahr eine Online-Kampagne, nun also auch für verschiedene Zielgruppen entwickelte TV-Spots. Noch bis 18. November sind auf Sendern wie ProSieben, RTL, Vox, Sport1, n-tv und DMAX drei verschiedene Spots zu sehen, die jeweils den Kundennutzen eines Mini Connected Features zeigen und sich damit an unterschiedliche Zielgruppen richten. Der Spot für den "Challenger" wird mit den "Verkehrsinfos in Echtzeit – Dank Echtzeit echt Zeit haben" adressiert, die Zielgruppe "Peer" wird mit dem "Mini-Concierge-Service – Reiseführer on Demand" angesprochen und der "Socializer" erhält die Botschaft für die "Send-to-car-Funktion – Ausgesucht. Abgeschickt. Angekommen". Für den TV-Einsatz analysierte Mediaplus Strategic Insights Umfelder im Hinblick auf die Werte der Zuschauer. So konnte je nach Umfeld der passende Spot für die entsprechenden Personen ausgewählt werden. Matthias Reißl, Geschäftsleiter Mediaplus, erklärt: "Dank der Integration in das reichweitenstärkste Medium TV wird es uns möglich, relevante Personen über die gesamte Kampagne ganzheitlich in ihrer persönlichen Werte-Welt anzusprechen."



Personalien

Derhat seinefür das dritte Quartal veröffentlicht und die fallen gut aus. Alle drei Geschäftsbereiche (Content Media, Direct Media, OOH Media) wuchsen zwischen Juli und September. Dersteigerte sich in den ersten neun Monaten des Jahres um. Auch das organische Wachstum lag bei 8,1 Prozent. Das bereinigte Ergebnis entwickelte sich für Ströer ebenfalls positiv, hier ging es um 18 Prozent auf 119 Millionen Euro nach oben. Zuletzt hatte sich Ströer von seinem DWDL.de berichtete ). "Wir behalten unseren profitablen und nachhaltigen Wachstumskurs bei und fokussieren uns klar auf das deutsche Kerngeschäft.entwickelt und harmonieren sehr gut miteinander. Unser OOH-Segment ist eingebettet in einen systematischen, übergreifenden Vertrieb ergänzt um Content- und Direct Media", sagt, Gründer und Co-CEO von Ströer, der gleichzeitig diehat.



© Wavemaker © Wavemaker steigt bei Wavemaker auf und ist ab sofort Geschäftsführer des Hamburger Standorts der Agentur. Er verantwortet damit den operativen und strategischen Ausbau des Büros. Matthias Brüll, CEO von Wavemaker DACH, sagt: "Unter Lars' Leitung sind wir bestens aufgestellt. Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden wird weiter gestärkt, eine voll-integrierte Beratung aus Media, Content und Technology umgesetzt und das Kundengeschäft mit einer klaren Profilierung des Standorts weiter ausgebaut." Wavemaker war zum Jahreswechsel aus der Zusammenlegung von MEC und Maxus hervorgegangen.



© Google © Google Österreich: Mindshare verliert dort Chefin Christine Antlanger-Winter. Sie wird zum Jahreswechsel neue Österreich-Geschäftsführerin von Google. Antlanger-Winter war insgesamt 15 Jahre lang bei Mindshare, zehn davon im Management. Ihre Aufgaben bei der Mediaagentur übernimmt künftig Ursula Arnold. "Die digitale Transformation findet täglich und in allen Lebensbereichen statt. Ich freue mich daher sehr auf meine neue Aufgabe bei Google. Wir wollen österreichischen Unternehmen helfen, Strategien und Lösungen zu entwickeln die ihnen Chancen für Wachstum und Erfolg bieten", sagt Antlanger-Winter.

Was noch zu sagen wäre...

Liebe Fußball-Fans,

während der Übertragung #BVBFCB wurde aufgrund eines technischen Versehens das Spiel kurz durch einen Werbespot unterbrochen. Dies war unbeabsichtigt, und wir möchten wir uns in aller Form dafür bei Euch entschuldigen.

Euer Sky Service Team — Sky Service (@Sky_Service) 10. November 2018

