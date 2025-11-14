© WarnerBros. Discovery/Tuckys Photography

Auch wenn Thomas Coesfeld bei Bertelsmann erst zum Jahresbeginn 2027 antritt und Schwebig bereits im Mai 2026, so darf man davon ausgehen, dass es eine koordinierte Strategie für die RTL Group als unverändert wichtigem Umsatz-Garanten für Bertelsmann gibt. Im April bekräftigte zwar Noch-Bertelsmann-CEO Thomas Rabe in einem Interview mit der „Financial Times“, grundsätzlich an den Verkaufsplänen in Frankreich festhalten zu wollen. Gleichzeitig aber bekundete Rabe in der Pressemitteilung am Donnerstag über Schwebig, seinen Nachfolger bei der RTL Group: „Neben seiner Medienexpertise bringt er vor allem Kenntnis der Wachstumsmärkte in Asien mit, in denen Bertelsmann auch in Zukunft wachsen will.“

