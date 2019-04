"Mit Zunge oder ohne?": RTL II und die Jugend von heute

© RTL II

Es ist kompliziert: Die neue RTL-II-Serie "Wir sind jetzt" läuft vorerst gar nicht bei RTL II. Doch das Suchen lohnt sich, denn erzählt wird eine im besten Sinne authentische Geschichte über das Erwachsenwerden - denkbar weit weg von "BTN" oder "Krass Schule".



Eines muss man RTL II lassen: So schnell geben sie in Grünwald nicht auf. Besonders, wenn es um Serien geht. Trotz mehrerer Rückschläge hat der Sender in den vergangenen Jahren immer wieder fiktionale Produktionen in Auftrag gegeben, sogenannte "Young Fiction", wie die Verantwortlichen von RTL II gerne sagen. Die Spannbreite war erstaunlich groß – von Neandertalern, die man aufs Publikum losgelassen hat, bis hin zum eher peinlichen "Ibiza Diary" mit Natascha Ochsenknecht. Allein, der Erfolg blieb stets aus.

"Wir sind jetzt" ist nun der neueste Versuch, und er ist mal wieder ganz anders als das, was RTL II bislang versucht hat. Herausgekommen ist eine Jugendserie, die denkbar weit weg von "Berlin - Tag & Nacht" oder "Krass Schule" ist, dafür umso näher an ihren Protagonisten, allen voran an der Hauptfigur Laura, die mit ihren 17 Jahren gerade ihre Welt neu entdeckt. Alles dreht sich um Liebe, Sex und Drogen – und die Frage, ob sie überhaupt glücklich ist. Auf den ersten Blick scheint das der Fall zu sein, schließlich hat Laura nicht nur viele Freundinnen und einen besten Freund, sondern auch noch einen hübschen Freund namens Olli.

Doch Olli macht Probleme. Nicht nur, dass er selbst auf Sex visiert ist; er möchte Lauras besten Freund Daniel zum Date verhelfen – und geht dabei so weit, dass er Laura fragt, ob sie Daniel küssen würde. "Damit er weiß, wie's geht", sagt Olli und spricht von einem "harmlosen Kuss". Laura ist erst entsetzt und will es schließlich wirklich wissen. "Mit Zunge oder ohne?", fragt sie und legt drauf los. Ein einschneidender Moment, mit dem die Leichtigkeit der Beziehung von der einen zur anderen Sekunde dahin ist. Und so kommt es wie es kommen muss: Laura entwickelt Gefühle für Daniel, in dessen Armen sie sogar kotzen kann.

Pulver vor der TV-Ausstrahlung verschossen?

Es ist eine gute Auftaktfolge, die Christian Popp mit seiner Firma Producers at Work umgesetzt hat. Ohne Schnörkel wird eine im besten Sinne authentische Geschichte junger Menschen erzählt, der es gelingt, den Spannungsbogen so aufzubauen, dass die Neugier auf den weiteren Verlauf der Handlung geweckt ist. Da hat Autor Burkhardt Wunderlich ganze Arbeit geleistet. Dazu kommt, dass der Kino-Regisseur Christian Klandt auf eine gute Bildsprache setzt und das Erzähltempo hoch hält. Gleichzeitig überzeugt Hauptdarstellerin Lisa-Marie Koroll ("Bibi und Tina").

Fragen wirft "Wir sind jetzt" vor allem abseits der eigentlichen Handlung auf, denn obwohl es sich um eine RTL-II-Serie handelt, ist sie zunächst gar nicht bei RTL II zu sehen. Stattdessen feierte die Produktion am Wochenende ihre Premiere beim Streamingdienst TV Now, auf dessen Ausstrahlung auch die begleitende Social-Media-Kampagne ausgelegt ist. Via Instagram sollen exklusive Inhalte tiefergehende Einblicke in die Gefühlswelt der Protagonisten gewähren. Aber ob es wirklich sinnvoll ist, vor der eigentlichen Fernsehausstrahlung bereits das gesamte Pulver zu verschießen?

Immerhin: Vom Quotendruck ist "Wir sind jetzt" vorerst befreit – und bei RTL II ist die Hoffnung derart groß, dass der Sender noch vor der Ausstrahlung grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben hat. Wie gesagt: So schnell geben sie in Grünwald eben nicht auf.

Die erste Staffel von "Wir sind jetzt" gibt es ab sofort bei TV Now zu sehen. Ein Ausstrahlungstermin bei RTL II steht noch nicht fest.

