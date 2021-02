Sollten Sie sich dazu entscheiden, der neuen TVNow-Serie "Keine besonderen Vorkommnisse" eine Chance zu geben, dann vermeiden sie vorsorglich einen Fehler: Einschalten, nebenbei laufen lassen und warten bis etwas passiert - das empfiehlt sich hier nicht, weil nicht viel passiert. Vermarktet wird die Produktion deshalb auch als "langweiligste Serie der Welt" und kokettiert damit ein bisschen zu viel. Wer der Produktion die volle Aufmerksamkeit schenkt, kann ein kleines Juwel für sich entdecken: Zwei Polizisten die vor einer Lagerhalle nichts zu tun haben, weil zwei Gangster in der Lagerhalle nichts tun, aber zwei Kolleginnen in der Leitstelle, die auch nichts zu tun haben, regelmäßig darüber Bericht erstatten, dass sich nichts tut. Herzlich willkommen bei "KBV", dem Tisch-Feuerwerk der grotesken Dialoge.

"KBV" zeigt, wie einst auf ganz andere Art "Club der roten Bänder", dass deutsche Adaptionen besser sein können als vorherige Versionen - und in einer Serie, in der nicht viel passiert, ist der Look auch von enormer Bedeutung für die Atmosphäre. Die Handschrift von Lutz Heineking ist dabei unverkennbar, der mit "Andere Eltern" bei TNT Comedy seinen ersten großen TV-Aufschlag gemacht hat und seitdem als Experte für spezielle Comedy bei diversen Projekten an Bord war, darunter bei den Corona-Serien "Drinnen" und "Ausgebremst" für ZDF bzw. die deutschen Fernsehsender von WarnerMedia. Ursprünglich aus der Werbung kommend, spricht Heineking gerne davon mit jeder Serie eine Marke schaffen zu wollen, wobei ein wiedererkennbarer und unverwechselbarer Look eben genauso wichtig ist wie das Storytelling.



Und "Keine besonderen Vorkommnisse" hebt sich wiedererkennbar ab, als schicke Spielfläche für schräge Charaktere und befremdliche Anekdoten, die punktuell zünden. Einen durchgehenden Spannungsbogen gibt es nicht. Erwarten Sie keine Kriminalstory, erwarten Sie kein Tempo. Die Formatvorlage ist schon speziell, "KBV" in der Adaption dann noch etwas spezieller, könnte so auch gut versteckt in den dritten Programmen der ARD laufen, läuft aber - manche unken, ähnlich gut versteckt - beim Streamingdienst von RTL. Der Absender und mancher Gag unter der Gürtellinie, da ist der erste Eindruck der Serie leider schnell gewonnen, bevor die Serie in Gänze gesehen ist. Dabei gibt es so viele Details, tolle Auftritte und Weisheiten wie "Wenn Du im Internet bist, bist du Internet" zu entdecken.



Mit dem von WarnerMedia und Eitelsonnenschein produzierten "Keine besonderen Vorkommnisse" liefert das bald als RTL+ firmiernde Streamingangebot TVnow nach dem ganz wunderbaren "Unter Freunden stirbt man nicht" von Tresor TV innerhalb von wenigen Wochen ein zweites fiktionales Highlight ab und demonstriert mit den beiden Produktionen auch eine spannende Bandbreite zwischen gefälliger Unterhaltung und sehr speziellem Humor, Mainstream und Nische. Bleibt zu hoffen, dass dieser kleine sperrige Rohdiamond nicht untergeht beim "Streamingdienst, der Euch nackte Menschem beim Daten und datende Menschen beim Nacktsein gebracht hat", wie man im Trailer selber scherzt.

Die erste Staffel von "Keine besonderen Vorkommnisse" ist beim Streamingdienst TVNow abrufbar