Eitelsonnenschein plant Serie im Berlin der frühen 30er

Lutz Heineking Jr. und Marco Gilles von der Produktionsfirma eitelsonnenschein arbeiten gemeinsam mit Pretty Pictures aus L.A. und MMC Movies an der Serie "The Seer of Berlin" von Creator A.A. Burk. Sie spielt im Berlin der frühen 30er.



16.10.2019 - 17:52 Uhr von Uwe Mantel 16.10.2019 - 17:52 Uhr

Die Produktionsfirma eitelsonnenschein wagt sich an eine internationale Koproduktion: Beim Dramaserien-Pitch beim Mercato Internazionale Audiovisivo in Rom wird in dieser Woche das Projekt "The Seer of Berlin" präsentiert. Neben Lutz Heineking Jr. und Marco Gilles von eitelsonnenschein sind auch Gail Mutrux und Tore Schmidt von der in Los Angeles beheimateten Produktionsfirma Pretty Pictures mit an Bord, zudem gibt's eine Zusammenarbeit mit MMC Movies. Creator der Serie ist A.A. Burk.

"The Seer of Berlin" soll Anfang der 30er Jahre in Berlin spielen - also noch vor der Machterschleichung Hitlers, in einer exzessiven Zeit, als aber der Faschismus und Nationalsozialismus bereits deutlich auf dem Vormarsch war. Sie setzt damit ein paar Jahre nach "Babylon Berlin" an. Ein amerikanischer Hellseher macht in der Serie Station in Berlin und hat Visionen einer brutalen Mordserie, bevor diese geschieht. Also sieht er sich plötzlich gezwungen, das Unmögliche zu versuchen: Einzugreifen und die Zukunft zu verändern.

Auf der Suche nach Partner gibt sich Gilles gegenüber "Variety" offen - ob man etwa einen Streaming-Dienst gewinnen könne oder eine Kombination aus Sendern aus verschiedenen Ländern, die sich für eine Koproduktion zusammentun.

