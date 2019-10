Das Fernsehen der Anderen: MIP-Bringsel aus Cannes

© Fremantle/Red Arrow/Banijay/Gil

Die Fernsehmesse MIPCOM ist vorbei - den nächsten großen Hit konnte man auch in diesem Jahr nicht ausmachen. Trotzdem gab's natürlich wieder witzige, spannende, skurrile Formate, die aufgefallen sind. Unsere "MIP-Bringsel"...



18.10.2019 - 10:43 Uhr von Uwe Mantel , Cannes18.10.2019 - 10:43 Uhr

© Red Arrow Studios

Bleiben überzeugte Fleischesser standhaft, wenn ihr Lieblings-Essen vorher persönlich vorbei kommt und einige Wochen Teil der Familie wird? weiter lesen..

© Seven © Seven

Einmal selbst Patrick Swayze oder "Baby" sein? Acht Promis erleben an Originalschauplätzen "the time of their lives" - Hebefigur inklusive. weiter lesen...

© Fremantle © Fremantle

Einmal selbst die Bachelorette sein? Dieses Daily-Format macht's möglich. Und zwar mit Heimvorteil direkt bei ihr zu Hause. weiter lesen...

© Primitives © Primitives "99 to Beat" (Belgien / Niederlande)

Der Schwächste fliegt: In dieser Gameshow muss man nicht der Beste sein - darf aber in den 100 Runden nie der schlechteste sein. weiter lesen...

© Banijay © Banijay

Noch eine Gameshow mit einfachem Pitch: In jeder Runde gibt es für die antretende Familie nur eine Regel: Tu's nicht! weiter lesen...

© The Story Lab © The Story Lab

Zwillinge daten acht Männer - ohne dass diese wissen, dass sie es mit zwei verschiedenen Frauen zu tun haben. weiter lesen...

© Gil Formats © Gil Formats

Witzigen Menschen winkt ein Koffer Geld - aber nur, wenn sie die Buchhalterin des Senders zum Lachen bringen. weiter lesen...



© A+E © A+E

Zwei Generationen, ein Ziel: Die große Liebe finden. Doch was können sie dabei gegenseitig voneinander lernen? weiter lesen...

