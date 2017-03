RTL holt Gameshow "The Wall" nach Deutschland

© NBC

Die erst Ende des vergangenen Jahres in den USA gestartete Gameshow "The Wall" schafft es in diesem Jahr nach Deutschland, wie das Medienmagazin DWDL.de vor dem Start der Fernsehmesse MIPTV in Cannes erfahren hat. RTL hat zugeschlagen.

RTL hat sich nach DWDL.de-Informationen eine neue Primetime-Gameshow gesichert. Endemol Shine Germany hat das Format "The Wall" an den Sender verkauft und wird es auch produzieren. Wer die neue Gameshow für RTL moderieren wird, ist bislang allerdings ebenso unbekannt wie weitere Details, etwa ein möglicher Sendetermin. In den USA ist die erste, zehnteilige Staffel von "The Wall" zwischen Dezember und Februar bei NBC gelaufen. Im Sommer folgt eine zweite Staffel mit voraussichtlich 20 Folgen. Bei der MIPTV in Cannes ist das Format in den kommenden Tagen eines der Highlights im Endemol Shine-Katalog.





RTL ist nicht der erste ausländische Sender, der sich die Rechte an dem US-Format gesichert hat. In Frankreich ist "The Wall" bereits seit Ende Februar zu sehen, die russische Adaption der Gameshow soll ab Mai on Air gehen. Offenbar nutzt Endemol Shine Germany zu Testzwecken, möglicherweise auch für die Staffelproduktion das französische Set der recht aufwändig in Szene gesetzten Gameshow.



In "The Wall" geht es um ein Pärchen, das gemeinsam, und im Verlauf der Sendung auch getrennt, in verschiedenen Runden Fragen beantworten muss. Pro richtiger Antwort erhält das Paar einen grünen Ball, bei einer falschen Antwort gibt es einen roten Ball. Dann werden die Bälle an einer Wand, "The Wall", fallen gelassen und bahnen sich ihren Weg zwischen zahlreichen Hindernissen. Es erinnert ein bisschen an "Plinko" aus "Der Preis ist heiß". Unten fallen sie dann in verschiedene Geldkammern: Die reichen in der US-Version von einem Dollar bis hin zu einer Million Dollar. Grüne Bälle füllen das Geldkonto, rote schmälern den Gewinn.

Bei "The Wall" zählt dementsprechend nicht nur auf das Wissen der Kandidaten an, sondern auch auf eine gehörige Portion Glück. Im Verlauf der Sendung werden die zwei Kandidaten getrennt und können nicht miteinander kommunizieren. In der finalen Runde entscheidet dann der Kandidat, der nicht weiß, wie es um das Geldkonto aktuell bestellt ist, ob das Team mit einem fix zugesicherten Betrag nach Hause geht. Falls er oder sie das nicht will, erhält das Team den aktuellen Betrag vom Geldkonto - immer auf die Gefahr hin, dass der Betrag durch den Zufallsmechanismus der Wand längst bei null angekommen ist.

In den USA haben zwei Pärchen in den ersten zehn Folgen mehr als eine Million Dollar gewonnen, zwei andere gingen dagegen mit null Dollar aus der Sendung. Große Gefühlsausbrüche scheinen in "The Wall" garantiert. Dass NBC die Gameshow verlängert hat, verwundert nicht. Auf wechselnden Sendeplätzen erreichte die Show zwischen fünf und sieben Millionen Zuschauer und war einige Male auch führend auf dem jeweiligen Timeslot. Moderiert wird die US-Version von Chris Hardwick ("Talking Dead"), der gleichzeitig auch als Executive Producer fungiert. Ebenfalls als Executive Producer mit an Bord ist der Basketball-Profi LeBron James.