MIPFormats: Das Wochenend-Programm vor der MIPTV

Bevor am Montag die MIPTV beginnt, findet am Wochenende bereits die MIPFormats statt und widmet sich mit einem dezidierten Kongressprogramm den Trends des internationalen Formatgeschäfts. DWDL.de gibt einen Überblick.



06.04.2018 - 12:00 Uhr von Thomas Lückerath 06.04.2018 - 12:00 Uhr

Jedes Jahr im April verpassen viele Besucher der MIPTV die spannendsten Panels und Präsentationen, die schon am Wochenende Teil der MIPFormats sind. Das gilt in diesem Jahr besonders, denn das Kongressprogramm der MIPFormats ist deutlich attraktiver als das der MIPTV. Die Keynotes haben in diesem Jahr einen stark britischen Einschlag: Am Samstag um 15.45 Uhr ist Channel 4-CEO Alex Mahon auf der Bühne des Debussy Theaters im Palais des Festival. Am Sonntag um 11 Uhr dann Kate Philipps, Controllerin bei BBC Entertainment. Wichtig zu wissen: Die meisten Veranstaltungen finden nicht wie gewohnt im Grand Auditorium sondern dem Theater Claude Debussy statt. Der Eingang dazu befindet sich von den Treppen zum Grand Auditorium aus gesehen am Haupteingang des Palais vorbei Richtung Hafen von Cannes.

Die Kollegen von C21 geben am Samstagmorgen einen Blick auf aktuelle Formattrends aus aller Welt, am Sonntagmorgen liefert Eurodata TV ergänzend aktuelle Nutzungsdaten der wichtigsten TV-Märkte. Zahlreiche Panels zu einzelnen Aspekten der Formatentwicklung und -distribution ergänzen das Programm. Am Samstag um 16.55 Uhr geht es zum Beispiel um die Frage, wie es sich arbeiten lässt mit den FAANGs. Gemeint sind die Facebooks, Apples, Amazons, Netflix’ und Googles dieser Welt. Immer wieder gefragt: Das Thema der Integration neuer technischer Möglichkeiten in die Entwicklung von TV-Formaten.Ein sehr früher Blick auf das, was Fernsehentwickler aus aller Welt umtreibt, liefert Jahr für Jahr der International Format Pitch am Samstagnachmittag um 14.15 Uhr. Mehrere meist unabhängige Formatschöpfer präsentieren auf der Bühne ihre neu erdachten TV-Ideen und stellen sich dem Urteil einer Fachjury unter Vorsitz und Sponsoring von Distributor Global Agency. Gereifter sind die Einblicke in erfolgreiche Formate in Form von vier Case Studies. In diesem Jahr geht es um „Phone Swap“, „All Together Now“, „The Four“ und „Ultimate Beastmaster“.Regelmäßiger Bestandteil der MIPFormats sind auch Präsentationen einzelner TV-Märkte. Am Samstag um 12.20 Uhr geht es um die besten Formate aus Japan, um 17.45 Uhr um neue TV-Ideen aus China. Am Sonntag stehen um 12.10 Uhr Formate aus Südkorea auf dem Programm, um 14.30 Uhr skandinavische Formate und um 15.05 Uhr geht es um die neuesten TV-Ideen aus Frankreich.Und dann sind dann noch die Präsentationen von The Wit. Die französischen Marktbeobachter des internationalen Marktgeschehens präsentieren präsentieren am Wochenende ausführlich, was die Besucher der MIPTV am Dienstag nur in Auszügen zu sehen bekommen: Die vermeintlich interessantesten Formate der aktuellen Messe. Am Samstag um 11.40 Uhr geht es um Entertainment und Gameshows, am Sonntag um 10.15 Uhr um Factual Entertainment & Reality-Shows.