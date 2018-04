"Should I Stay Or Should I Go?" (Großbritannien)

© BBC

Für diese Gesangsshow der BBC braucht es keine große Bühne, wie man sie von "Idol" oder "The Voice" kennt: Bei "Should I Stay Or Should I Go?" treten Amateursänger gegeneinander an, ehe das Publikum über den Gewinner abstimmt. Danach geht es um Selbsteinschätzung: Zehn Sekunden lang haben die Sängerinnen und Sänger Zeit, um sich zu überlegen, ob sie bleiben wollen. Wenn sie glauben, die Publikumsabstimmung verloren zu haben, lassen sie ihr Mikrofon fallen und gehen mit einem kleineren Geldbetrag. Wenn sie stehen bleiben, winkt ihnen dagegen die Chance auf den Hauptpreis im Finale. Es geht also auch darum, die Nerve zu behalten.

Genre: Talentshow

Produzent: Whizz Kid Entertainment & The Story Lab Global

Distributor: The Story Lab

Sender: BBC One (Großbritannien)