"Superstar Chef" (Niederlande)

Einen Preis für Innovation dürfte dieses Format kaum erhalten, doch die Umsetzung von "Superstar Chef" wirkt durchaus stimmig. Ein Stück weit lässt sich das Konzept so beschreiben: Kochshow trifft "Let's dance". Acht Promis bekommen jeweils einen Profi-Koch zur Seite gestellt, mit dem sie gemeinsam kochen müssen. In jeder Woche muss das Team mit den wenigsten Punkten gehen, sodass am Ende der beste Promi-Koch übrig bleibt. Dazwischen gibt's ein paar Twists: Wenn die Sirene ertönt, sind die Promis auf sich alleine gestellt, und die Zeit, in der sie ohne den Profi ans Werk müssen, wird von Mal zu Mal länger.

Genre: Kochshow

Produzent: Talpa

DIstributor: Talpa Content

Sender: RTL 4