Unter dem Titel "Borderline - Grenzenlose Verbrechen" hat das ZDF eine neue Krimiserie angekündigt. Dabei handelt es sich um eine dreiteilige deutsch-irische Koproduktion, die ab dem 24. November jeweils sonntags um 22:15 Uhr ausgestrahlt wird. Alle Folgen stehen zudem bereits ab dem 7. November in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Und darum geht es in der ersten Folge: Eine junge Frau wird tot an einem Strand in Nordirland aufgefunden. Detective Chief Inspector Philip Boyd (Eoin Macken) vom Police Service of Northern Ireland nimmt die Ermittlungen auf. Da sich die Tat im Grenzland ereignet hat, stößt jedoch schon bald Detective Inspector Aoife Regan (Amy De Bhrún) von der irischen Garda hinzu.