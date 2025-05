Seit Februar zeigt RTL Super wöchentlich in der Primetime die US-Serie "Lucifer" - allerdings nur die ersten drei Staffeln, die in der Vergangenheit schon einmal im Free-TV zu sehen waren. Die drei weiteren Staffeln, die bislang nie im Free-TV gesendet, wurden von RTL Super hingegen zunächst nicht angekündigt.

Doch das ändert sich nun: Auch die Staffeln vier bis sechs, deren Produktion der Streaming-Riese Netflix zwischen 2019 und 2021 übernahm, feiern nun ihre Premiere im frei empfangbaren Fernsehen, wie RTL Super jetzt ankündigte. Konkret setzt der Privatsender die Serie ab dem 17. Juni jeweils dienstags um 20:15 Uhr nahtlos fort. "Mit der Ausstrahlung der ersten drei Staffeln von 'Lucifer' haben wir bewiesen, dass hochwertige internationale Serien auf RTL Super sehr gut funktionieren. Dass wir nun auch die Staffeln vier bis sechs als Free-TV-Premiere zeigen können, macht den Dienstag endgültig zum festen 'Lucifer'-Tag bei RTL Super", sagte Oliver Schablitzki, der bei RTL Deutschland als Bereichsleiter Multichannel für die meisten kleineren Sender verantwortlich ist, gegenüber DWDL.de.

In "Lucifer" spielt Tom Ellis die titelgebende Hauptrolle. Fünf Jahre nach dem Verlassen der Hölle betreibt Lucifer Morningstar einen Nachtclub in Los Angeles. In der ersten Folge beobachtet er den Mord an einem Popstar und überredet die LAPD-Detektivin Chloe Decker, ihm bei der Suche nach dem Mörder zu helfen. Währenddessen muss er sich mit seinem Bruder Amenadiel auseinandersetzen, der ihn zur Rückkehr in die Hölle zwingen soll.

In der Vergangenheit lief "Lucifer" hierzulande im Free-TV zunächst bei ProSieben, später auch bei Kabel Eins und Sixx. RTL Super ist somit der erste Sender der RTL-Gruppe, der die Serie ins lineare Programm nimmt - und durch die jetzt angekündigten Erstausstrahlungen sicher auch einige Fans glücklich machen wird.