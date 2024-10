Das Seriencamp wird auch im kommenden Jahr in Köln stattfinden - und zwar Anfang Juni, wie die Veranstalter jetzt bekanntgegeben haben. Konkret öffnet das Seriencamp Festival vom 3. bis 6. Juni zum elften Mal seine Türen, während die Seriencamp Conference vom 3. bis 5. Juni das internationale Fachpublikum begrüßt. Damit dürfte es aus Sicht der Branche eine vollgepackte Woche in Köln werden, schließlich wird parallel zum Seriencamp auch die Breitbandmesse ANGA COM in der Domstadt ausgerichtet. Auch die Verleihung des Deutschen Entertainment Awards ist bereits für den den Abend den 5. Juni terminiert worden.

"Wir wollen noch besser in Köln und NRW ankommen, bereits bestehende Partnerschaften ausbauen, uns weiter vernetzen und auch gezielt neue Partner hier vor Ort finden", so Simone Schellmann, Festivalleitung des Seriencamp Festivals. "Die Zahl Elf hat hier in Köln eine ganz besondere Bedeutung und ich denke, unsere elfte Ausgabe wird ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg sein, das Seriencamp als festen Bestandteil der Kultur- und Kreativszene in NRW zu etablieren. Wir freuen uns darauf, nicht nur die Serienfans, sondern auch die Branche weiterhin mit spannenden Inhalten und neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu begeistern."

Gerhard Maier, Künstlerischer Leiter der Seriencamp Conference: "Auch in 2025 gibt es viel über das wir als Branche reden müssen: Zwischen der wachsenden Bedeutung von Koproduktionen und der Novelle der Filmförderung, zwischen nachhaltiger Disruption durch technologische Innovationen und der neuen Marktsituation zeigt sich, dass eine Auseinandersetzung mit den drängendsten Fragen wichtiger denn je ist. Und es gibt keinen besseren Ort dafür als die Seriencamp Conference."

Zuletzt hatte die Conference mehr als 800 Fachbesucherinnen und -besucher nach Köln gelockt - ein Erfolg, an den die Verantwortlichen im nächsten Jahr anknüpfen wollen. Das Seriencamp Festival will indes - bei freiem Eintritt - mit rund 30 Serien aus aller Welt punkten.