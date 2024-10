Gaumont produziert für Netflix eine neue Spionage-Thrillerserie mit dem Arbeitstitel "Bone Palace". Die Dreharbeiten hierfür haben bereits in Berlin begonnen. In der Serie übernehmen Susanne Wolff und Felix Kramer, der einst schon in der Netflix-Serie "Dogs of Berlin" zu sehen war, die Hauptrollen. Daneben stehen unter anderem Samuel Finzi, Natalia Belitski, Andreas Pietschmann, Maja Bons, Genija Rykova, Henry Hübchen, Seyneb Saleh, Laurence Rupp, Sina Martens, Anand Batbileg Chuluunbaatar und Aaron Altaras vor der Kamera.

Geplant sind sechs Folgen, die unter der Regie von Lennart Ruff und Philipp Leinemann nach den Drehbüchern von Creator und Headautor Paul Coates sowie den Autoren Kim Zimmermann und Alexander Seibt entstehen. Andreas Bareiss und Sabine de Mardt fungieren als Executive Producers. Wann die Ausstrahlung bei Netflix erfolgen soll, ist bislang noch nicht bekannt.

Und darum geht es: Mitten in Berlin ist das Safe House "Das Nest" verborgen, ein Zufluchtsort für alle, die nicht gefunden werden dürfen. Für die Betreiber, die Ex-BND-Agenten Simon (Felix Kramer) und Meret (Susanne Wolff), war es lange Zeit ebenfalls ein sicherer Hafen. Als sie eine begraben geglaubte Bedrohung wieder einholt, müssen sie sich plötzlich vor Auftragskillern, russischen Agenten, dem BND, Ex-Lovern und einer Menge Leuten, denen sie Unrecht getan haben, verstecken und nebenbei versuchen, ihre Ehe intakt zu halten. Dabei ist nicht nur ihr eigenes Leben in Gefahr, sondern auch das ihrer Tochter.

Mit Spionage-Geschichten hat Netflix derweil in der jüngeren Vergangenheit bereits gute Erfahrungen gemacht: So entwickelte sich "Kleo" mit Jella Haase zum Erfolg für den Streamingdienst, der noch dazu mit einigen Preisen ausgezeichnet wurde.