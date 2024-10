am 18.10.2024 - 10:50 Uhr

Der Ausstrahlungstermin des Kids-Spin-Offs von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steht fest. Wie jetzt bekannt wurde, wird die Live-Action-Serie "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten" am Freitag, den 8. November auf RTL+ anlaufen. Der Streamingdienst zeigt zunächst 13 von 26 geplanten Folgen. Im Free-TV erfolgt die Ausstrahlung nur wenig später: Dort geht es am Montag, den 18. November los. Toggo zeigt die Serie werktags um 19:05 Uhr, also gewissermaßen als Vorlauf zu "GZSZ" bei RTL.

Die Produktion der UFA Serial Drama erzählt die Geschichte einer Freundesclique und den Kampf um ihren ganz eigenen "Safe Space", einen verlassenen Skatepark unweit des aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannten Kolle-Kiezes. Dem jungen Cast gehören unter anderem Tanaz Molaei, Victor Bass, Maja Merkord, Konrad Neidhardt, Jesse Beyerling und Salimou Thiam an. Daneben stehen aber auch erfahrene Schauspieler für den Ableger vor der Kamera, allen voran Wolfgang Bahro, aber auch Martin Bretschneider, Ilona Schulz und Andrea Cleven.

Und darum geht's: Als Prof. Dr. Dr. Hans Joachim "Jo" Gerner (Wolfgang Bahro) nach seinem Studium begann, als Rechtsanwalt zu praktizieren, führte ihn ein früher Fall in den Berliner Uferpark. Seine damaligen Mandanten: Flo (Martin Bretschneider) und Sandra (Andrea Cleven), die Besitzer des Areals, die ihm aus Geldmangel ein Drittel der Immobilie überschrieben. Nun soll der Skatepark, ein Filet-Grundstück an der Spree, teuer an einen Immobilienhai verkauft werden, doch eine Gruppe Teenager stellt sich quer.

Unterstützung erhalten die Jugendlichen von Ora Dora (Ilona Schulz), einer lebenslustigen älteren Dame, die den ganzen Kollekiez auf Trab hält und sich mit der Skater-Crew verbündet.