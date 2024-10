Nach der Jubiläumsshow im vorigen Jahr sind die Eyes & Ears Awards erstmals in der Münchner Astor Film Lounge im Arri verliehen worden - erstmals fanden die Branchenveranstaltung Eyes & Ears und die begleitende Verleihung der Preise somit an einem Ort statt. Nicht geändert hat sich dagegen der Preisregen, der sich in der Award-Show, erstmals moderiert von "Höhle der Löwen"-Moderator Amiaz Habtu, über zahlreiche Gewinnerinnen und Gewinner in einer Vielzahl an Kategorien ergoss. Dabei standen erneut "besonders kreative, innovative bzw. effektive Design-, Promotion- und Markenkommunikationsmaßnahmen" im Mittelpunkt - und wie schon im Vorjahr konnte am häufigsten bei RTL Deutschland gejubelt werden.

Gleich 15 Auszeichnungen gingen diesmal nach Köln, darunter drei für Arbeit rund um die Vox-Show "Kitchen Impossible", die unter anderem in der Kategorie "Beste Gestaltung Print bzw. Plakat" sowie für die beste Programm-Kampagne im Unterhaltungsbereich geehrt wurde. Gleich zwei Gold-Preise gab's zudem im Zusammenhang mit dem Kinder-Sportformat "Toggo Touchdown" von Super RTL.

Einen Spezialpreis gab es generell für die NFL bei RTL, wo das besonders breite Angebot für alle Zielgruppen hervorgehoben wird. "Roter Faden bei allen Formaten ist die technisch hohe Qualität. Die Kampagnen und Spots leben von einer hochwertigen Machart. Auffallend sind immer wieder schnelle Schnitte, die die Dynamik des Sports perfekt widerspiegelt und die emotionale, zum Teil fast schon epische Stimmung, die geschaffen wird", schreibt die Jury und lobt auch die "Experimentierfreude". Die Jury findet: "RTL kann Football einfach – das ist ein Match".

Über insgesamt zehn Preise in Gold kann man sich unterdessen in Unterföhring freuen - hier erhielt alleine die "Penny Wildcard"-Kampagne zu "Promi Big Brother" Auszeichnungen in drei Kategorien, darunter jene für die beste Sonderwerbeform. Einen Preis gab's auch für das Checklisten-Video während der Sat.1-Präsentation auf den Screenfore Days, hier gab's den Preis für den Besten B2B-Spot. Zudem wurde die "One Tomorrow"-Kampagne zur Europawahl hervorgehoben.

Mit neun Eyes & Ears Awards in Gold rangiert das ZDF nur knapp dahinter. Darunter war einer für den besten Programm-Vorspann im Sport-Bereich, für den der Relaunch des "Sportstudios" gleich doppelt mit Gold bedacht wurde. Die Jury würdigte den hohen Wiedererkennungswert und lobte, das neue Design schaffe "eine starke und wertige Design-Atmosphäre". Im Informationsbereich setzte sich zudem das Redesign der "ZDF spezial"-Sendungen durch.

Alle Preisträger auf einen Blick

Kategorie Design

Beste Gestaltung Print bzw. Plakat

Gold

Vox: Kitchen Impossible

Diese Plakate catchen direkt die Aufmerksamkeit: Ein bekanntes Format, das durch einen Perspektivwechsel neu gedacht wird. Um echte und authentische Überraschungsmomente zu erreichen, wurde Tim Mälzer mit unterschiedlichen Inhalten aus der Box konfrontiert. Tim wusste nicht, was beim Öffnen der Box auf ihn lauert. Die Plakate sind frech, laut und versprechen dem Publikum eine spannende neue Staffel!

Silber

ProSieben: The Masked Singer

Bronze

RTL+: Make Love Fake Love

Bestes neues Designpaket für Sender/Plattform

Gold

SWR & BDA Creative: SWR Rebrand

Der SWR führte ein Rebranding durch, um eine einheitliche visuelle Identität mit einer maßgeschneiderten Schriftart zu schaffen. Für den öffentlich-rechtlichen Sender ein mutiger Schritt: Und er gelingt hervorragend. Mit an Bord war die Agentur BDA Creative. Gemeinsam sorgten sie dafür, dass die Marke und die vielen Untermarken weiterhin auf die Kernwerte ausgerichtet sind und die Qualität beibehalten wird. Die neue Identität ist vielseitig und stark: Sie passt sich an verschiedene Plattformen an und bewahrt gleichzeitig die Markenintegrität des SWR.

Silber

CapeRock: NPO – Rebrand

Bronze

Gédéon: GULLI GLOBAL REBRANDING

Beste Werbetrenner- bzw. Station Ids

Gold

FEEDMEE: ZDFneo Winter-Idents

Der Weihnachtsmann als Klimakleber, E-Kraft statt Rentier, der Sommer im Winter, ein auch noch im Folgejahr vom Baustoff- und Fachkräftemangel betroffenes Knusperhäuschen, aber alles dennoch ein Fest der Liebe – das sind die Themen der neuen saisonalen Idents, mit denen ZDFneo aktuelle Entwicklungen aus dem Jahr 2023 thematisiert. Auf die ZDFneo Idents ist wirklich jedes Jahr Verlass. Mit Humor und ironischer Betrachtung des Zeitgeists sind die Idents kleine Erfrischungen vom nachrichtlichen Alltag.

Silber

Then we take Berlin: 3sat DokFilm

Bronze

Gédéon: GULLI GLOBAL REBRANDING

Beste saisonale Designelemente

Gold

KiKA Sommerdesign 2023

Das „KiKA Sommerdesign“ schafft eine fantasievolle Welt und überzeugt durch niedliches und gutes Storytelling. In der detaillierten Arbeit kann man immer wieder neue Elemente entdecken, die geschickt verpackt sind. Das Design besteht aus vier liebevoll gestalteten und animierten Station-ID-Welten. Jede dieser Welten fängt Aspekte des Sommers ein. Vom Schwimmbad mit Pinguinen, Camping und Abenteuer im Dschungel bis hin zur fröhlichen Unterwasserwelt. Die inhouse designten und animierten Figuren transportieren ein positives, fröhliches und farbenfrohes Sommergefühl! Passend für die Zielgruppe.

Silber

KiKA Weihnachtsdesign 2023

Bronze

3sat: Weihnachten 23

Bester Programm-Vorspann: Fiction

Gold

SRF: Davos 1917

Im Programm-Vorspann zu „Davos 1917“ wird mit der Bergwelt gespielt – das ist stimmig und schön. Zeitgleich transportiert diese audiovisuelle Erfahrung jede Menge Spannung und eine bedrückende Atmosphäre. Die Zuschauer:innen werden irritiert und zum Einschalten angeregt, denn jede Figur umgibt ein Geheimnis.

Silber

BDA Creative: Tellux – Aufgestaut

Bronze

Paramount+: Eine Billion Dollar

Bester Programm-Vorspann: Sport

Gold

ZDF: Sportstudio Design Relaunch „Orange Heat“

„Orange Heat“ setzt neue Design-Akzente im ZDF sportstudio! Ein umfassender Relaunch wird dem Qualitätsanspruch des ZDF gerecht und strahlt Hochwertigkeit aus. Neben Vorspännen und Trailern wurde auch das Grafiksystem für nahezu alle On Air und Online Anwendungen sowie die medialen Setbespielungen erneuert. Ab sofort haben alle Mediatheksformate und Dokumentationen ein vereinheitlichtes Branding. Das konzeptionelle Fundament bildet dabei „Orange Heat“ - ein formal und inhaltlich robustes und plakatives Branding-Framework. Das sorgt für Wiedererkennungswert und schafft eine starke und wertige Design-Atmosphäre.

Silber

RTL+: American Football - Made in Germany

Bester Programm-Vorspann: News

Gold

RTL: Stern Investigativ

Dieser Vorspann ist grafisch-visuell überragend produziert. Das Design ist von vorne bis hinten durchgezogen und ist dabei cool und modern. Trotzdem bleibt RTL dem investigativen Format treu und weckt die Neugier.

Silber

ARTE: Europa 2024

Bester Programm-Vorspann: Kinder

Gold

SUPER RTL: TOGGO Touchdown

„Die können Football einfach – das ist ein Match“ hieß es in unserer Jurysitzung. Das zeigt der TOGGO Touchdown-Spot einmal mehr. Der erwachsene Stil nimmt die jugendliche Zielgruppe ernst und schafft so ein stimmiges Endergebnis. Beeindruckend ist besonders der Einsatz verschiedener Kameras und Techniken: Selfies mit dem Handy, High-Tech-Kino-Kameras, alte Camcorder, analoge Kameras für Retro-Fotos und Drohnen-Aufnahmen sorgen für einen abwechslungsreichen und aufregenden Look.

Bester Programm-Vorspann: Kultur & Dokumentation

Gold

FEEDMEE: Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten?

Feedmee integriert in diesem Vorspann Feuer, Wasser, Erde und Luft. Dazu wurde eine Welt aus selbstgedrehten Makro-Aufnahmen, Drohnen-Footage aus Doku, Stock-Footage und CGI geschaffen, in der die Arctic Sunrise unterwegs ist. Zuschauer:innen werden Zeuge davon, wie sie durch zerstörte Landschaften fährt und hinter sich eine geheilte Welt zurücklässt. Die unbeirrte Fahrt des Schiffs steht für den nicht enden wollenden Kampf gegen die Zerstörung der Welt. Die saubere Umsetzung und der visuelle Twist sind bei unserer Jury besonders gut angekommen.

Silber

Gédéon: CULTUREBOX - 7E ART

Bronze

WELT: Programmopener Zeitreise 2023

Bestes Informations- oder Nachrichtendesign

Gold

ZDFspezial Redesign

Damit kurzfristig auf aktuelle Ereignisse reagiert werden kann, hat das ZDF ein Toolkit entwickelt, mit dem das Branding der Sendung mit einem einzigen Klick aktualisiert werden kann. Jede Titelsequenz ist einzigartig für die „Breaking News Story“: Sie wird im Handumdrehen aus einem einzigen Bild erstellt, das in ein dynamisches Raster eingefügt wird. Das Raster fließt in die Set-Architektur ein und schafft damit einen themenbezogenen und einmaligen Markenauftritt. Die Jury sagt: „Stark und wertig!“

Silber

Gédéon: FRANCE 2 INFO - NEW BRANDING

Bronze

Perfect Accident Creative Services: Channel 8 News

Bestes Sport-Design: Beste Info-Grafiken bzw. Datenvisualisierung Sport

Gold

ZDF: Sportstudio Design Relaunch „Orange Heat“

Orange Heat setzt neue Akzente im ZDF sportstudio. Hier wird der Qualitätsanspruch in der plattformübergreifenden Sportberichterstattung mit einem umfassenden Relaunch unterstrichen. Neben Vorspännen und Trailern wurde auch das Grafiksystem für nahezu alle On-Air- und Online-Anwendungen sowie die medialen Setbespielungen erneuert. Toolkits sorgen für ein vereinheitlichtes Branding von Mediatheksformaten und Dokumentationen. Das konzeptionelle Fundament bildet dabei „Orange Heat“ - ein formal und inhaltlich robustes und plakatives Branding-Framework.

Silber

BDA Creative: Baller League

Bronze

UnitedSenses: FIBA World Cup 2023 Live Graphics

Bestes Sport-Design: Bestes sendungsbezogenes Designpaket Sportformate

Gold

SUPER RTL: TOGGO Touchdown

FEEDMEE und Super RTL haben ein cooles, frisches, aspiratives Designpaket für das brandneue Football-Magazin TOGGO Touchdown entworfen! Eine Mischung aus digitalen und analogen Kameras, Telefonen, Drohnen und Camcordern schafft ein beeindruckendes Ergebnis, das bei der Zielgruppe ankommt. Das Gesamtpaket aus Opener, Showgrafiken, TV-Studio-Visuals, Trailer, Printanzeigen und Merchandising-Artikel überzeugt.

Silber

ZDF: Sportstudio Design Relaunch „Orange Heat“

Bronze

BDA Creative: Baller League

Bestes Sport-Design: Bestes Studio Sport

Silber

RTL: NFL live

Bestes sendungsbezogenes Designpaket

Gold

ARD / MIO MEDIA: Caren Miosga

Studio Heinrich hat sich was getraut: Das neue Design der Caren Miosga Show funktioniert hervorragend. Das Konzept, das Logo und die Farbwahl sind frisch und modern, sogar ein bisschen aufregend, und insgesamt ist die Nummer einfach rund.

Silber

Alpenblick: ARD Mittagsmagazin

Bronze

ProSieben: Galileo

Kategorie Digital

Bester Digital-Marketing-Spot

Gold

HR: Märchen und Verbrechen

Der HR enthüllt in „Märchen und Verbrechen“ die geheimen Fälle, die hinter den Märchen der Brüder Grimm stecken. Die Erzählerstimme in diesem Spot zieht einen direkt in ihren Bann: Sie weckt Hörspiel- und Kindheitserinnerungen und baut dabei zeitgleich Spannung auf. Das funktioniert digital sehr gut und ist auch noch intelligent und mit Charme umgesetzt.

Silber

HR: Mark Spoon – Rest in Exzess

Bronze

Brokendoll: Minecraft Marketplace Add-Ons

Beste Online-Werbemittel

Gold

Joyn: Big Brother

Zur Wiederkehr von Big Brother werden die Bild.de LeserInnen am Tag des Sendestarts nicht aus den Augen gelassen. Die Kameraköpfe aus der Big Brother Kampagne sorgen für ein unbehaglich-immersives und definitiv einzigartiges Werbemittel. Dabei ist nicht mal die Klickhürde zu überwinden, die Kampagne funktioniert dank toller Optik trotzdem.

Silber

ProSieben: Das große Promi-Büßen

Beste Social Media-Kampagne

Gold

ZDF: Pumpen

„Pumpen“ ist das erste ZDFneo weekly-Format für die junge Mediathek-Nutzerschaft. Hierfür wurde eine überzeugende Kampagne gestartet: „Jung, knackig, gut und ehrlich“ lautet das Fazit der Jury. Besonders gelobt wurden das Design und die Typo, aber auch die Interaktionsmöglichkeiten und das Wording. Beeindruckend ist die Verzahnung von organic und paid Content.

Silber

ProSieben: The Masked Singer

Bronze

VOX: Sing mein Song - Das Tauschkonzert

Bestes Influencer Marketing

Gold

SAT.1: Promi Big Brother "Penny Wildcard"

SAT.1 und Penny machen für die „Penny Wildcard“ und Promi Big Brother gemeinsame Sache. Das passiert extrem geschickt. Die Idee wird konsequent durchgezogen und die Kampagne lebt von ihrer Interaktivität. Die 10 Millionen Follwer*innen, die die teilnehmenden Content Creator*innen gemeinsam erreichen, bieten viele Interaktionsmöglichkeiten.

Silber

ZDFinfo: Schuld und Sühne

Beste digitale Experience

Gold

SAT.1: Promi Big Brother "Penny Wildcard"

Unsere Jury ist sich in dieser Kategorie einig: SAT.1 und Penny haben eine starke digitale Experience geschaffen. Die Conversion „ist bombe“: Vor allem die Einbindung der App und des Influencer-Marketings sorgen für Begeisterung.

Silber

Joyn Kostenlos-Kampagne

Kategorie Promotion

Bester Sender-Spot

Gold

BDA Creative: 10 Years Prime Video

Anlässlich des Prime-Jubiläums liefert BDA Creative einen Spot, der einfach alles auf den Punkt bringt. Ein unterhaltsamer Zusammenschnitt bekannter Prime-Inhalte, mit dem direkt auch ein Programm-Rundumschlag vorgenommen wird. Musikalisch und mit einer starken Typo untermalt, die auch das Motto für die nächsten Jahre mitteilt: Es geht weiter!

Silber

SWR: Deine Geschichte

Bronze

RTL+: Großes Kino

Bronze

Golden Claim: GEO 2023/24

Bester Programm-Spot: Fiction Lizenzware

Gold

Kabel Eins: Godzilla im Märchenland

Godzilla im Märchenland? Bei Kabel Eins völlig normal! Souverän wird der Filmklassiker von Roland Emmerich auf die Schippe genommen und so wird beim Publikum eine erhöhte Aufmerksamkeit geschaffen.

Silber

ARTE: Latecomers

Bronze

3sat: Chinatown

Bester Programm-Spot: Fiction Eigenproduktion

Gold

SWR: Nackt über Berlin

Der Spot zur Coming-of-Age-Produktion macht dem Publikum Lust auf die Serie. Er liefert spannende Einblicke und baut geschickt Ausschnitte aus der Serie ein, ohne zu viel zu verraten.

Silber

ARTE: Clashing differences

Bronze

RTL+: Sisi Staffel 3

Bester Programm-Spot: Sport

Gold

France Télévisions: Arise athlete ... Olympics 2024

Bei diesem Spot überzeugten unsere Jury mehrere Elemente: Die Integration der Nationalhymne ist eine smarte Idee, das schwarz-weiße Color-Grading liefert ausdrucksstarke Bilder und alles wird von einem sinnvollen Spracheinsatz unterstützt. Das Publikum begleitet die Vorbereitungen einzelner Athlet:innen, Mannschaften und Fans – so kommt schnell Vorfreude auf die olympischen Spiele auf!

Silber

France Télévisions: Olympics 2024 Paris

Bronze

Eurosport: ONE YEAR TO DREAM

Bester Programm-Spot: News

Silber

WELT: News 2023

Bester Programm-Spot: Kinder

Gold

Disney+: Die Drei Ausrufezeichen

Für die Disney Plus Original Serie basierend auf der beliebten Kinderbuchreihe „Die drei !!!“ wurde ein Musikvideo für den eingängigen Titelsong erstellt. Bilder der Serie werde gemischt und mit rhythmisierenden grafischen Elementen ergänzt. So werden alle Eigenschaften der Serie auf den Punkt gebracht, auf die sich das Publikum freuen kann: Spaß, Spannung und sympathische Charaktere.

Silber

ZDF: Christmas Promotion 2023

Bester Programm-Spot: Show, Unterhaltung & Comedy

Gold

RTL: Ich bin ein Star Holt mich hier raus

Das Dschungel-Marketing ist jedes Jahr ein Highlight: Mit viel Liebe zum Detail werden immer wieder neue Ideen zutage gefördert. Auch dieses Mal hat RTL wieder eine gute und neue Idee aus dem Hut gezaubert und das Moderator:innen Team zeigt musikalisches Geschick. Der Spot macht Lust auf die neue Staffel IBES.

Silber

3sat: Bosetti Latenight

Bronze

ProSieben & SAT.1: The Voice of Germany

Bester Programm-Spot: Kultur & Dokumentation

Gold

France 5: La guerre des Trônes - In the times of Louis XVI

Für die 7. Staffel wird im „Krieg der Throne“ wieder auf Humor gesetzt. Bruno Solo schleicht sich (vermeintlich) inkognito durch die Korridore der Zeit und beobachtet und erkundet die Geschichte. France 5 schafft hier einen charmanten und humorvollen Spot, der auch von der Klasse des Protagonisten lebt.

Silber

redbatcat: ZDFinfo - Inside shein

Bronze

WELT Weihnachtsprogramm Dezember 2023

Bester Promotion-Spot für eine Sonder-Programmierung

Gold

SAT.1: Zweihnachten

Mit „Zweihnachten“ kündigt SAT.1 seine Weihnachtshighlights an. Auf dem Programm stehen zwar „alte Schinken“, wie Top Gun oder Kevin allein Zuhaus. Aber zu „zweit“ funktioniert das hervorragend und holt das Publikum ab.

Silber

SRF: Volksmusik

Bronze

ARTE: Hellfest 2023

Bester B2B-Spot

Gold

SAT.1: Screenforce Checkliste

Hier gewinnt der Introtrailer für den SAT.1-Part des Screenforce-Screenings der Seven.One Media. Unsere Jury fand den Trailer lustig – die notwendigen Infos werden auf kreative und originelle Art eingebaut und sorgen so für einen kurzweiligen augenzwinkernden Spot. Dieser Spot wird die Werbekundschaft sicher überzeugen.

Silber

Golden Claim: Sales Trailer RTL+ Media Hangout

Bronze

ZDF: Tag der Produzentinnen und Produzenten 2023

Beste Sonderwerbeform

Gold

SAT.1: Promi Big Brother "Penny Wildcard"

Auch hier glänzt wieder das Special Product Placement für die neue Staffel von Promi Big Brother. Die Kooperation von Penny und SAT.1 mit Einbindung von Influencer*innen ist eine effektive und kreative Sonderwerbeform.

Silber

BDA Creative: Disney + - The Acolyte

Bestes Special Marketing

Gold

RTL: Sisi "Die Liebesbotschaft"

Mit der „Liebesbotschaft“ für die neue Sisi-Staffel gelingt RTL ein Guerilla-Marketing Highlight. Über mehrere Tage wird bis zur Auflösung gerätselt, wer das Banner und die Flyer für „Elisabeth“ in Köln verteilt hat. Eingebunden werden sogar Social-Media-Kanäle und Zeitungen. Eine coole und innovative Idee, die definitiv gezündet hat!

Silber

ProSieben: Germany's Next Topmodel

Bronze

Disney Channel: Mitmach-Kino

Bester Radio-Spot

Gold

Golden Claim: RTL Super

Dieser Radio-Spot bleibt im Ohr: Dating ohne Stress, ohne sich schön machen zu müssen - gemütlich von der Couch. Diese Botschaft kommt vor allem beim weiblichen Publikum an. Die Sprache transportiert auf charmante Art die Botschaft, während die Musik für den nötigen Ohrwurm sorgt.

Silber

sixx auf die Sechs „verpasst"

Bronze

ZDF: Streaming Advent

Beste Sender bzw. Plattform-Kampagne

Gold

SWR: Deine Geschichte

Der SWR spiegelt wider, was die Menschen im Südwesten bewegt: Ihre Geschichten. Für den neuen Markenauftritt des SWR wurden emotionale Image-Clips geschaffen. Der Fokus liegt hier auf den starken Geschichten der Menschen. Die Integration von Mark Mutzkes „Gute Geschichten“ und Alexander Maurus ist stimmig. Bilder aus SWR-Produktionen schaffen einerseits Überraschungsmomente mit Aha-Effekten und lösen andererseits Wiedererkennung und Vertrautheit aus.

Silber

75 Jahre BR

Bronze

sixx auf die Sechs

Beste Programm-Kampagne: Fiction Lizenzware

Gold

Zwei Freunde: ZDFneo - „EXIT“

Für die On-Air-Trailerkampagne zur dritten Staffel der Serie "Exit" legen Zwei Freunde den Fokus darauf, die düstere und intensive Atmosphäre sowie den unverwechselbaren Stil der Serie zu vermitteln. Die Trailer konzentrieren sich darauf, die Zuschauer*innen durch visuelle und akustische Eindrücke in die Welt von "Exit" zu ziehen. Es gelingt, die Spannung und den Nervenkitzel, die "Exit" auszeichnen, effektiv zu transportieren und das Publikum für die neue Staffel zu begeistern.

Beste Programm-Kampagne: Fiction Eigenproduktion

Gold

SRF: Davos 1917

In Davos 1917 stehen sich Kontraste gegenüber: Der erste Weltkrieg verwüstet Europa, während Davos, der noble Bergkurort in der neutralen Schweiz, wie eine Oase des Friedens erscheint. Doch hinter den Kulissen tobt ein unerbittlicher Agentenkrieg der Weltmächte. Eine junge Schweizer Krankenschwester gerät zwischen die Fronten der Geheimdienste und wird so plötzlich zum Zünglein an der Waage. Dieses Spannungsverhältnis bringt die Kampagne mit ihren verschiedenen Elementen direkt ans Publikum.

Silber

RTL+: Gute Freunde - Der Aufstieg des FC Bayern

Beste Programm-Kampagne: Sport

Gold

ARD & BDA Creative: Winter, genau unser Sport

Für diese Spots werden die vier Wintersport-Experten der ARD zusammengetrommelt. Das Quartett versorgt die Zuschauer*innen in den verschiedenen Spots mit unterhaltsamen Witzen und Rätsel rund um das Thema. Geschickt werden diese mit actionreichen Aufnahmen aus dem Wintersport-Kosmos kombiniert. Sportler können echt humorvoll sein…

Silber

ARD & BDA Creative: Diese WM steht Kopf

Bronze

ARD & BDA Creative: Eine Handvoll Wahnsinn

Beste Programm-Kampagne: Kinder

Gold

Disney+: Die Drei Ausrufezeichen

Disney+ entwickelt in dieser Kampagne überzeugende Promo-Formate zum Launch ihrer ersten lokalen Originalserie für Kinder. Damit erreichen sie das Publikum dort, wo es sich aufhält: Online. Die Kampagne umfasst alles, was das Herz begehrt: Von Charakterclips über Musikvideos bis zu lustigen TikTok Clips. Bei allem immer im Mittelpunkt: Humor, Freundschaft, Musik und jede Menge Spannung!

Beste Programm-Kampagne: Show, Unterhaltung & Comedy

Gold

VOX: Kitchen Impossible

„Der Typ ist einfach eine Rampensau!“ sagt unsere Jury und zeigt damit Begeisterung für Mälzers Performance in der neuen VOX-Kampagne für seine Show „Kitchen Impossible“. Tim wusste nicht, was ihn in den Boxen erwartet, daher konnten für die Kampagne authentische und spontane Überraschungsmomente eingefangen werden. Ein unterhaltsames und qualitativ hochwertiges Ergebnis!

Silber

3sat: Bosetti Latenight

Bronze

ProSieben & SAT.1: The Voice of Germany

Beste Programm-Kampagne: Kultur & Dokumentation

Gold

3sat: Dokumentarfilmzeit

Anlässlich der Frankfurter Buchmesse wurde ein Spot kreiert, der die Aufmerksamkeit für die 3sat Mediathek stärken sollte. Die Zielgruppe interessiert sich für kulturelle, wissenschaftliche und gesellschaftliche Themen – in der 3sat typischen Vielfalt und Unverwechselbarkeit. Die Vermittlung der Markenwerte schafft diese Kampagne hervorragend. Beste Promo für 3sat!

Silber

HR: Mittendrin – Die Frankfurt-Flughafen-Doku

Bronze

ProSieben: Zervakis & Opdenhövel Live

Beste Promotion-Kampagne für eine Sonder-Programmierung

Gold

Then we take Berlin: ZDFneo - Stille Nacht, heilige Nacht

Das Lied "Stille Nacht, heilige Nacht" diente mit seiner starken emotionalen Verbindung zum Weihnachtsgefühl als Sprungbett für die Kampagne, der Einsatz des bekannten Liedes wurde auch von der Jury als „coole Idee!“ betitelt. Von Dub, über Rock bis hin zu klassischem Score sorgt jede Version zusammen mit dem frei interpretieren Liedtext für immer neue Überraschungen.

Silber

RTL: Die Passion

Bronze

Disney Channel steht Kopf

Beste(r) Social Spot(s) - non-profit

Gold

ZDF: SCHAU HIN! Wann wird zu viel zu viel?

Dieser ZDF-Spot richtet sich an Eltern, die ihre Kinder in der Mediennutzung begleiten und ihnen den Umgang mit Mobilgeräten beibringen sollen. Die dabei verwendete Symbolik, Kugeln um die Köpfe während der Mediennutzung zur Verbildlichung der Blase (Bubble), in der die Kinder stecken, untermalt die Message bildlich hervorragend.

Silber

One Tomorrow Gegen Rechts

Bronze

DW: DIVERSITY works better

Kategorie Specials & Cross-Media

Best Cases in a Worst Case Crisis

Gold

BR: Die Rückkehr der Namen

„Die Rückkehr der Namen“ ist ein Herzensprojekt des BR. In Zeiten einer fragil scheinenden Demokratie und immer mehr Populismus in der Gesellschaft ist dieses Erinnerungsprojekt aktueller denn je. Die Herausforderung, ein heikles Thema in einem zunehmend polarisierten Umfeld einer möglichst breiten Gesellschaftsgruppe näherzubringen, meistert der BR hervorragend und hat mit seinem Projekt in der Krise einen großen Impact.

Silber

ZDF: Journalismus und Demokratie

Bronze

Golden Claim: Jewrovision Song Contest 2024 - Jachad Köln & Kavanah Aachen

Beste Wahl-Kommunikation

Gold

One Tomorrow: Geh Wählen

ProSieben versucht mit „One Tomorrow“ die Zuschauer:innen über die Europawahl zu informieren und sie zum Wählen zu motivieren. Bekannte Gesichter erzählen auf verschiedenen Plattformen, warum die Europawahl großen Einfluss auf jedermanns Alltag hat. Gesetze und Regulierungen werden durch alltägliche Beispiele einfach erläutert und parlamentarische Arbeit wird der Zielgruppe so zugänglich gemacht. Das ist die beste Wahlkommunikation!

Silber

PULS 24: Superwahljahr

Bronze

WELT: Europawahl 2024

Bestes Live- bzw. B2B-Event

Gold

BR: Die Rückkehr der Namen

Mit dem Projekt erinnert der Bayerische Rundfunk mit Unterstützung des Kulturreferats der Landeshauptstadt München an 1.000 Münchnerinnen und Münchner, die während des NS-Regimes verfolgt, entmenschlicht und ermordet wurden. Am 11. April wurde der Opfer des NS-Regimes gedacht und ein Zeichen für Demokratie und Toleranz sowie gegen Diskriminierung und Rassismus gesetzt. Dafür standen an diesem Tag im Münchner Stadtgebiet ca. 1.000 Freiwillige mit Erinnerungstafeln, auf denen Fotos und Lebensdaten von NS-Opfern zu sehen waren, die einst in München gelebt und gewirkt haben, in Form eines „lebendigen Mahnmals“. Dem öffentlich-rechtlichen Auftrag ist der BR hier auf jeden Fall mehr als gerecht geworden. Die Jury findet: Dies war das beste Live-Event dieses Jahr!

Silber

RTL+: Gute Freunde - Auf Gute Freundschaft

Beste integrierte Kampagne für Sender/Plattform

Gold

Launch der RTL+ Multimedia App

Mit dem Launch hat RTL die Multimedia App auf unterhaltsame Art einer breiten Zielgruppe bekannt gemacht. Dafür wird geschickt und erfolgreich eine „All Inclusive“ Urlaubs-Welt geschaffen. Jan Köppen erklärt darin in diversen Sketchen mit Unterstützung von über 10 hochkarätigen Testimonials die App. Um das Musik-Angebot von RTL+ noch bekannter zu machen, wurde die Kampagne mit dem Schwerpunkt Musik verlängert. Dafür hat RTL gemeinsam mit dem Musiker Malo Mañana den Song „All Inclusive“ entwickelt und für die Kampagne genutzt.

Beste integrierte Kampagne für ein Programm: Fiction

Gold

ZDF: Was wir fürchten

Für die ZDF-Kampagne für die Serie „Was wir fürchten“ hatte unsere Jury nur lobende Worte übrig. Der coole Look prägt sich ein, didaktisch ist die Kampagne super aufgezogen, die Serie wird erfolgreich zum Leben erweckt und immersive Momente werden gekonnt plattformübergreifend eingesetzt. Innovative Ideen, wie beispielsweise der rund um Halloween in einer Berliner Ausgehmeile aufgestellte Townfence, der von Dunst umhüllt und interaktiv war, sorgen für ein rundes Gesamtprodukt.

Silber

SRF: Davos 1917

Bronze

RTL+: Neue Geschichten vom Pumuckl

Beste integrierte Kampagne für ein Programm: Non-Fiction

Gold

RTL: Make Love Fake Love Staffel 2

In Make Love Fake Love sucht Single Lady Antonia ihren Traummann – die dazugehörige Kampagne steht im Zeichen der Blume. Zur Bewerbung der 2. Staffel wurde ein umfangreiches Kampagnenkonzept entwickelt, das verschiedene Touchpoints integriert. Die Präsenz der Protagonistin und das Key-Visual schaffen einen roten Faden und eine in sich stimmige Kampagne entstand.

Silber

RTL: NFL Kampagne

Bronze

Joyn: Big Brother

Bester kreativer Einsatz von Technologie/Software

Gold

VOX: Die Höhle der Löwen

In dieser Kampagne bezieht VOX erstmal KI von On Air bis online mit ein. Dafür wurden sich ein Dutzend Prototypen ausgedacht und via Midjourney visualisiert – so wurden potentielle Geschäftsideen aufgezeigt und die Reaktionen der „Löwen“ dazu eingefangen. Außerdem konnte plattformübergreifend über die Prototypen gerätselt werden und die Zielgruppe wurde so spielerisch eingebunden.

Silber

ProSieben: The Masked Singer

Bronze

BDA Creative: Sky Extra - Adventskalender

Beste innovative Idee

Gold

RTL: Sisi "Die Liebesbotschaft"

Der Sisi „Die Liebesbotschaft“ Marketing Stunt von RTL war in der Tat eine innovative Idee. Das Banner und die Zettel, die in der Stadt verteilt wurden, lösten ein großes Rätselraten über das unglückliche Liebespaar aus. Bis das Rätsel gelöst wurde, ging die Marketing Aktion einmal durch die Presse und Social Media und sorgte so für jede Menge Aufsehen!

Silber

ProSieben: 25 Jahre Galileo

Kategorie Craft

Beste(s) Studiogestaltung/Set-Design

Gold

Studio Bode: Die Teddy Teclebrhan Show

Für „Die Teddy Teclebrhan Show“ wurde eine vielseitige und interaktive Studio-Spielwiese geschaffen. Hier kann er sich in seinen diversen Rollen kreativ austoben. Ein innovatives Set, das auf beeindruckende Weise schon fast filmisch wird. Die Dynamik, Interaktionsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit des Sets sind Alleinstellungsmerkmale. Das sich ständig verändernde Bühnenbild sorgt dafür, dass das Publikum immer wieder überrascht wird und ein intensives, unvorhersehbares und unterhaltsames Schau-Erlebnis kredenzt bekommt. Jede Folge wirkt dadurch frisch und einzigartig.

Silber

Move 121: Sky Austria - Drück lieber nur einen Knopf / U-Boot

Beste 2D/3D Animation

Gold

KiKA Sommerdesign 2023

Auch hier glänzt das „KiKA Sommerdesign 2023“. Durch die Schaffung einer detailverliebten und durchdachten eigenen 3D Welt sticht es in dieser Kategorie hervor. Bei jedem Schauen entdeckt man niedliche und verspielte Kleinigkeiten, die von einer herausragenden Animationsleistung zeugen.

Silber

KiKA Weihnachtsdesign 2023

Bronze

France Télévisions: Cannes Festival 2023

Beste Typografie

Gold

SWR & BDA Creative: SWR Rebrand

Beim „SWR Rebrand” macht die Typografie eine gute Figur. Sie ist vielseitig einsatzbar und wirkt dabei zeitgleich mutig und modern. „Sie fließt so schön“ hieß es in unserer Jurysitzung. Der SWR- und BDA-Creative schaffen es, dass die Schrift die neue Identität und ihre Vielseitigkeit und Stärke widerspiegelt. Sie lässt sich außerdem perfekt für die verschiedenen Plattformen anpassen und behält zeitgleich die Integrität der Marke.

Bester Text-, Sprach- bzw. Stimmeneinsatz

Gold

Kabel Eins: Trucker Babes „Erstmal liefern“

Die Trucker Babes liefern ab! Mit jeder Menge guter Laune im Gepäck und einer Reminseszenz an den Uber-Song "Erstmal essen!" landen sie in dieser Kategorie einen Volltreffer. Die Jury lobt vor allem den kreativen Umgang mit dem vorhandenen Footage und dem Text.

Silber

ProSieben: Beauty and the Nerd

Bronze

Then we take Berlin: ZDFneo - Stille Nacht, heilige Nacht

Beste(r) Humor, Satire bzw. Ironie

Gold

SevenOne: Joko & Klaas gegen ProSieben

Für die große Jubiläumsstaffel Joko & Klaas gegen ProSieben durfte so gut wie nichts verraten werden - umso schwieriger die Aufgabe, humorvoll die Neugier darauf zu schüren. Für den Dreh standen Joko und Klaas persönlich zur Verfügung – da sind Humor und Satire quasi vorprogrammiert. Das Resultat ist eine ironische Kampagne, die unterhaltsam mit dem Sender ProSieben spielt.

Silber

ARD & BDA Creative: Winter, genau unser Sport

Bronze

NITRO: Teenage Mutant Ninja Turtles

Bestes Sound Design

Gold

SRF: Volksmusik

Mit „Bumm-tschäk“ kreiert der SRF für das Volksmusik-Superjahr 2023 einen Image-Spot, der sowohl die jüngere, als auch die ältere traditionsbewusste Bevölkerung abholt. Ton und Bild sind perfekt aufeinander abgestimmt und nehmen uns mit auf eine kreative und rhythmische Instrumentenreise.

Silber

Golden Claim: RTL Crime - Herbst-Winter 23/24

Bronze

SAT.1: Das große Allgemeinwissensquiz "Äh"

Beste Musik-Komposition

Gold

BDA Creative: GEMA MIS 2

Wie auch im Vorjahr überzeugt die Zusammenarbeit von BDA Creative und der GEMA unsere Juries, dort räumte bereits die erste gemeinsame Produktion Preise ab. Unterhaltsam und verspielt wird uns mit musikalischer Untermalung ein eigentlich recht trockenes Thema nähergebracht. Das funktioniert wieder fantastisch!

Silber

sixx auf die Sechs „Verpasst"

Bronze

ZDF: Sportstudio Relaunch „Keep Winning“

Beste Verwendung von Musik

Gold

high five cgn: RTL - INNOVATION NOW 2024

Mit dem Klassiker „Just can’t get enough“ von Depeche Mode machen high five cgn und RTL auf die Senderwelt von RTL aufmerksam. Dies passiert auf charmante Weise, denn der Song wird in verschiedenen Versionen geremixt und durch klug eingebaute O-Töne und Vocals ergänzt. Super und passend umgesetzt und die Message bleibt hängen: RTL „bekommt nicht genug!“.

Silber

SWR: Deine Geschichte

Bronze

RTL: Silent Night NFL

Bester Schnitt

Gold

high five cgn: Eyes & Ears Award-Show Opener 2023

Die Herausforderung bei unserem alljährlichen Awardshow Opener ist es, den Spannungsbogen aufrecht zu erhalten. Das gelingt high five cgn in dem Opener für die Show 2023 absolut: Immer wieder sind kleine Gags und Überraschungen eingebaut und sorgen für ein unterhaltsames, kurzweiliges und gewaltiges Schauerlebnis, das zusätzlich handwerkliche Extraklasse beweist.

Silber

Then we take Berlin: ZDFneo - Jurassic Park 1-3

Bronze

SWR: Nackt über Berlin

Beste Kamera

Gold

Move 121: Sky Austria - Drück lieber nur einen Knopf / U-Boot

Marc Achenbach gilt als einer der Top-Kameramänner in Berlin. Grund dafür sind seine geschickten Hände und sein Auge fürs Detail. Diese Fähigkeiten stellt er auch im Spot für Sky Austria von Move 121 unter Beweis. Das Endprodukt wirkt durch das Spiel mit Schärfe und Unschärfe und das Einfangen der Bewegungen der Protagonist:innen cineastisch – eine klasse Leistung!

Silber

ProSieben & SAT.1: The Voice of Germany

Beste Regie

Gold

high five cgn: VOX – Kitchen Impossible

Tim Mälzer will partout nicht schauspielern: Das ist eine Herausforderung für die Regie. Wie geht man damit um? High five cgn setzt für das VOX-Format „Kitchen Impossible“ auf den Überraschungseffekt. Tim öffnet die schwarzen Überraschungsboxen ohne deren Inhalt zu kennen und seine Reaktionen werden eingefangen. Für die Regie gab es zwei Regeln: Tims Gesundheit nicht gefährden und keine Infos zu den Inhalten verraten, damit die Überraschung gelingt. Heraus kommt eine authentische und amüsante Inszenierung!

Silber

Golden Claim: RTL Super - Weihnachten wird super

Bronze

Move 121: Sky Austria - Drück lieber nur einen Knopf / U-Boot

Eyes & Ears Spezialpreise 2024

NFL bei RTL

CHECK24 Fußballtrikot

BR: Die Rückkehr der Namen