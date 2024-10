RTL hat verraten, wann das nächste Primetime-Special von "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" ausgestrahlt wird. Die Folge in Spielfilmlänge ist am 5. Dezember ab 19:40 Uhr zu sehen und erstreckt sich dann auch in die Zeitzone nach 20:15 Uhr, eine Woche zuvor ist die Folge bei RTL+ zu sehen. Bereits vor einigen Wochen hatte RTL verraten, dass man für die Folge in Barcelona dreht.

Diesmal führt die Primetime-Folge die Charaktere in die Kulisse von Katalonien, nach Barcelona und Sitges: Die Seefelds, Maren (Eva Mona Rodekirchen) mit Partner Michi (Lars Pape) und ihren Kindern Lilly (Iris Mareike Steen) und Jonas (Felix van Deventer), sowie Katrin Flemming (Ulrike Frank) brechen zu einer Reise nach Spanien auf, die nach RTL-Angaben von "dramatischen und romantischen Wendungen geprägt ist".

Der Reise der Seefelds ging ein Familiendrama voraus: Lars Seefeld (Hardy Krüger), der Vater von Lilly und Jonas, hat die Familie ins Chaos gestürzt. Gerade als die Geschwister dachten, sie hätten ein gutes Verhältnis zu ihm, eskaliert die Situation: Der eigene Vater sperrt Lilly ein, woraufhin sie sich lebensgefährlich verletzt. Auch deshalb will die Familie in Spanien nun entspannen - in einem Haus, das Maren in der Nähe von Barcelona geerbt hat.

Produzent des Specials ist Damian Lott, die regulären Folgen der Serie werden von Dominique Moro verantwortet. Jonas Nemela fungiert als Junior Producer. Die Regie liegt bei Christian Singh. Tobias Krisa-Yamamoto zeichnet für die Produktionsleitung verantwortlich. Executive Producerin seitens RTL ist Christiane Ghosh, die Redaktion liegt bei Susanne Philipp und Christina Pachutzki. In der Vergangenheit hat RTL für Primetime-Specials von "GZSZ" bereits in Venedig, auf Mallorca oder auch in Paris gedreht.