Im kommenden Frühjahr sind bei Prime Video und Amazon Freevee vier Ausgaben des neuen Escape-Room-Comedy-Formats "The Way Out" zu sehen, das hat Prime Video jetzt angekündigt. Fabiola produziert demnach die deutsche Version, Oliver Fuchs und Ina Balint-Eck sind Executive Producer. Die Show kommt aus Belgien und wurde von Roses Are Blue, Teil der Caviar Group, entwickelt. Fabiola ist ein Joint Venture der belgischen Unternehmen Roses Are Blue, Woestijnvis und Caviar.

In der Show will man bekannte Escape-Room-Spiele mit einem Hauch Comedy verfeinern. Für zwei Teams, auf der einen Seite Content Creators und auf der anderen Comedians, geht es darum, möglichst schnell (oder zumindest schneller als das gegnerische Team) aus aufwendig gestalteten Abenteuerräumen zu entkommen. Diese sind jeweils identisch gestaltet.

"In den Escape-Rooms gilt es nicht nur, versteckte Hinweise zu finden und wissenschaftliche Phänomene zu erkennen, sondern auch körperlichen Einsatz zu zeigen, um als erstes Team den Räumen zu entkommen", heißt es in der Ankündigung von Prime Video. Das Team mit der besten Gesamtzeit über vier Folgen gewinnt die Staffel und erhält den The Way Out-Pokal.

Und es ist auch schon bekannt, wer durch die Show führen wird - die Wahl ist durchaus überraschend. Als Hosts fungieren nämlich die beiden Content Creatoren Julien Bam und Joon Kim. Die beiden kommentieren die Fortschritte der Teams aus dem Off und bieten gelegentlich Hilfestellungen. Im Studio treffen die Teams auf die Hosts und erfahren von einer Expertin, wie die Rätsel gelöst werden können und wie die jeweiligen biochemischen Phänomene funktionieren.