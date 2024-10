Die ersten Weihnachtssongs spielt es schon im Radio und den Lebkuchen kann man seit Wochen in den Supermärkten kaufen. Die Weihnachtszeit steht also vor der Tür - und mit ihr entsprechende Formate bei unterschiedlichen Sendern. Der WDR und der MDR haben nun eine ganz spezielle Weihnachtsshow angekündigt, in der Torsten Sträter und Olaf Schubert mit Talkgästen auf die besinnliche Zeit des Jahres einstimmen wollen.

Die Show mit dem schmucklosen Titel "Weihnachten mit Sträter und Schubert" ist zuerst ab dem 16. Dezember in der ARD Mediathek zu sehen. Die lineare Ausstrahlung im WDR Fernsehen erfolgt am 19. Dezember zur besten Sendezeit, der MDR zeigt die eineinhalbstündige Show am 21. Dezember - allerdings nur am späten Abend ab 22:30 Uhr.

Als Gäste begrüßen die beiden Hosts die Journalistin Dunja Hayali, Moderatorin Laura Karasek und den Musiker Sasha. Sie sollen nicht nur ihre "besten Festtags-Anekdoten" erzählen, unterm Baum werden auch Geschenke ausgepackt. Außerdem soll gesungen werden und es gibt Einspieler, in denen sich die Gastgeber ganz besonderen vorweihnachtlichen Herausforderungen stellen mussten. Höhepunkt ist nach Angaben von WDR und MDR die Welturaufführung eines neu interpretierten Krippenspiels mit einem Ensemble, zu dem drei weitere prominente Überraschungsgäste zählen.

"Weihnachten mit Sträter und Schubert" ist eine Koproduktion von WDR, MDR und Prime Productions - also der Produktionsfirma, die beispielsweise auch für die "heute show" verantwortlich zeichnet. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Leona Frommelt (WDR) und Uwe Heilenz (MDR). Torsten Sträter und Olaf Schubert waren übrigens schon mehrfach gemeinsam in TV-Sendungen zu sehen - etwa in ihrem "Gipfeltreffen" (da mit Johann König) oder aktuell im Halloween-Special von Prime Videos "LOL".