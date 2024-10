am 30.10.2024 - 17:25 Uhr

Thore Schölermann gehört seit mittlerweile fast 13 Jahren zum Moderations-Team des ProSieben-Magazins "taff" und stand während dieser Zeit im Wechsel mit Anderen knapp 800 Mal vor der Kamera. Am Donnerstag wird nun die letzte Sendung mit ihm zu sehen sein. Schölermann begründet den Abschied in einer Instagram-Story damit, dass er mehr Zeit für seine Familie haben und ein normales Familienleben führen wolle. Zuerst hatte "Bild" über den Abschied berichtet.

Zugleich betonte er, wie schwer ihm der Abschied falle. "Hier hat alles begonnen, ich verdanke 'taff' alles", so Schölermann. Via Instagram heißt es auf dem Instagram-Account von "taff": "Danke, dass du nie Förster geworden bist, sondern lieber bei uns moderiert hast. Danke, dass du unsere Sendung mit zu dem gemacht hast, was sie heute ist und sie mit deiner einzigartigen Art bereichert hast. Wir wünschen dir und deiner Family nur das Beste - wir werden dich vermissen, Thore".

"Taff" ist aber nicht der einzige Moderations-Job für Thore Schölermann, er präsentiert auch "The Voice of Germany" und "The Voice Kids". Daran soll sich auch nichts ändern. Einen Nachfolger für Schölermann bei "taff" hat ProSieben noch nicht benannt. Mit Annemarie Carpendale, Christian Düren, Neda Peemüller, Viviane Geppert, Rebecca Mir und Daniel Aminati ist der Moderationspool aber ohnehin noch gut gefüllt.