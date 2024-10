"Gota Fría" - so wird die Wetterlage genannt, die in Spanien im Herbst immer wieder mal auftritt, allerdings selten mit so katastrophalen Auswirkungen wie diesmal. Die Zahl der Todesopfer durch die Flut-Katastrophe in Folge der Unwetter stieg auf mittlerweile über 150 an. RTL hat sich daher entschlossen, das Thema um 20:15 Uhr in einem "RTL aktuell Spezial" noch einmal ausführlicher zu beleuchten.

In der von Christopher Wittich moderierten 15-minütigen Sondersendung melden sich Reporter direkt aus der Region in und um Valencia und schätzen die aktuelle Lage ein. Daneben soll es auch mit Blick auf die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 um die Frage gehen, ob man sich in Europa verstärkt auf derartige Naturereignisse vorbereiten müsse.

Durch die Sondersendung verschiebt sich der Start von "Peter Kloeppel: Wie lösen wir die Flüchtlingskrise" auf 20:30 Uhr, "RTL direkt" wiederum beginnt dann erst um 22:30 Uhr und wird zudem um fünf auf 15 Minuten Sendezeit gekürzt. "Stern TV Spezial: Amerika extrem - Zwischen Traum und Trauma" folgt somit ab 22:45 Uhr, das "Nachtjournal" ab 0:10 Uhr.