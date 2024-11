Nach 29 Jahren hat sich der MDR dazu entschlossen, die Schlagershow "Musik für Sie" einzustellen. Das hat Moderatorin Uta Bresan, die das Format seit 2004 präsentiert, auf Instagram erklärt. "Nach meiner Jubiläumssendung 'Musik für Sie' im Januar wurde ich immer wieder gefragt, wann es eine neue Folge geben wird", schrieb Bresan. "Ich wusste es leider selber nicht. Vor einigen Tagen habe ich es nun erfahren. Der MDR hat entschieden, keine neuen Folgen mehr zu produzieren. 'Musik für Sie' wird eingestellt."

Gegenüber "Bild" bestätigte ein Sendersprecher das Aus: "Als modernes innovatives Medienhaus entwickelt der MDR seine Angebote im Sinne des Publikums stetig weiter. Dazu gehört auch, dass neue Formate entstehen und andere wiederum nicht mehr neu produziert werden. Das hat publizistische wie wirtschaftliche Gründe."

"Musik für Sie" wurde erstmals im Juli 1995 ausgestrahlt, damals noch moderiert von Carmen Nebel. Nach ihrem Wechsel zum ZDF übernahm schließlich im Jahr 2004 Uta Bresan die Moderation der Sendung, sie nun also 20 Jahre lang prägte. Nun steht fest: Ihre Jubiläumsausgabe, die bereits im Januar ausgestrahlt wurde, war die letzte. Immerhin: Bresan soll auch in Zukunft die Sendung "Tierisch, tierisch" im Vorabendprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders präsentieren.

Im Musikbereich arbeitet der MDR indes dem "Bild"-Bericht zufolge an einer neuen Show, in der Gemeinden und kleine Städte aus dem Sendegebiet in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ihre eigene Show gewinnen können - hier wird allerdings nicht Uta Bresan die Moderation übernehmen. Zuletzt war bereits die Dosis der "Feste"-Shows mit Florian Silbereisen reduziert worden. Weil dem MDR die Kosten zu hoch wurden, werden sich künftig andere ARD-Partner stärker an der Finanzierung beteiligen.