am 19.11.2024 - 13:00 Uhr

Nachdem die ProSiebenSat.1-Tochter Just Friends Productions die Produktion von "Mein Lokal, Dein Lokal" übernommen hat, wird es ab 2025 auch vor der Kamera zu erkennbaren Veränderungen bei dem erfolgreichen Koch-Format von Kabel Eins kommen. Nach neun Jahren wird Mike Süsser bekanntlich die Show verlassen (DWDL.de berichtete) - und, wie jetzt bekannt wurde, Platz machen für gleich drei Köche, die sich künftig bei der Bewertung der teilnehmenden Restaurants abwechseln werden.

Konkret werden die beiden Sterneköche Ali Güngörmüş und Robin Pietsch im kommenden Jahr ebenso mit dabei sein wird Christian Henze, der nach Angaben des Senders erfolgreichste Kochbuch-Autor Deutschlands. Pietsch kennt die Show übrigens aus der anderen Perspektive - vor knapp zehn Jahren nahm er noch als Kandidat an "Mein Lokal, Dein Lokal" teil. "Dass ich jetzt die Sendung von der anderen Seite als Host begleiten kann, fühlt sich für mich großartig an", sagt der Koch, der zwei eigene Lokale betreibt.

© ProSiebenSat.1/Amelie Niederbuchner Felix von Mengden

In diesem Jahr erzielt "Mein Lokal, Dein Lokal" im Vorabendprogramm von Kabel Eins bislang im Schnitt fast sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Die Produktion hatte bislang die Kölner Firma Good Times verantwortet, nach deren Auflösung im Sommer übernahm stattdessen mit Brainpool vorübergehend eine andere Banijay-Tochter. Zuletzt hatten Brainpool und Just Friends Productions zeitgleich neue Folgen des erfolgreichen Formats produziert.