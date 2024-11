Vor ziemlich genau einem Jahr hatte die ARD die Produktion einer Miniserie angekündigt, in der es inhaltlich um Levi Strauss gehen sollte - den Erfinder der Blue Jeans. Nun gibt es einen Sendetermin für die vier Folgen, sie werden im Ersten kurz nach dem Jahreswechsel zu sehen sein. Der Sender zeigt alle vier Episoden am Freitag, den 3. Januar, zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Gegen 23:15 Uhr sind dann alle Folgen gelaufen, im Anschluss übernehmen die "Tagesthemen".

Regisseurin Neele Leana Vollmar erzählt in "Levi Strauss und der Stoff der Träume" die Geschichte der Jeans-Erfindung. Vincent Redetzki als fränkischer Stoffhändler Levi Strauss und Anton von Lucke in der Rolle des lettischen Schneiders Jacob Davis spielen zwei Einwanderer, die ihren "Amerikanischen Traum" in wilden Zeiten und trotz widriger Umstände verwirklichen. Als "Patron" der gesetzlosen Goldgräberstadt San Francisco verkörpert Roland Koch, Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters und ehemaliger "Tatort"-Darsteller, den allmächtig scheinenden Gegenspieler der Jeans-Erfinder. Die weiblichen Schlüsselrollen nehmen Amy Benkenstein als Levis Schwester Fanny sowie Lea van Acken als selbstbewusste Ehepartnerin Jacobs ein.

Die vier jeweils 45-minütigen Episoden spannen einen Bogen von den 1840er- bis in die 1870er-Jahre: von Europas gescheiterten Revolutionen 1848, die Auswanderungswellen in die Neue Welt auslösten, über den Goldrausch in Kalifornien und den amerikanischen Bürgerkrieg bis zum "Vergoldeten Zeitalter" der US-Wirtschaft. Die Kameraarbeit in der Serie verantwortete Armin Dierolf. Robert Krause verfasste gemeinsam mit der Regisseurin die Drehbücher für die Serie. Produziert wurde die Serie von der Lieblingsfilm GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto und dem MDR für die ARD sowie in Kooperation mit Viola Film, Rom und Bravado Entertainment aus Belgien. Als Produzent fungiert Robert Marciniak, als ausführende Produzentin Susanne Hildebrand.

Und so beschreibt die ARD die erste Folge: Der junge Levi Strauss (Vincent Redetzki) verlässt das oberfränkische Buttenheim, um im sagenumwobenen Amerika seinen Traum zu verwirklichen. Zusammen mit seiner Schwester Fanny (Amy Benkenstein) bricht er nach New York auf, wo sich seine älteren Halbbrüder als Textilhändler einen Namen gemacht haben. Auf dem Schiff lernt er Jacob Davis (Anton von Lucke) kennen. Der Schneider aus Riga erzählt ihm vom Goldrausch in Kalifornien und den ungeahnten Möglichkeiten, dort sein Glück zu machen.

"Bergdoktor" meldet sich zurück

Einen Tag vor der "Levi Strauss"-Ausstrahlung meldet sich am 2. Januar übrigens eine andere öffentlich-rechtliche Serie zurück - der "Bergdoktor". Hans Sigl schlüpft in acht neuen Folgen erneut in die Rolle des Dr. Martin Gruber, zu sehen gibt’s die Serie dann wie gehabt immer donnerstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr im ZDF.