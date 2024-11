am 21.11.2024 - 16:41 Uhr

Bei der zwölften Vergabe der Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen, die inzwischen auf den Namen DAfFNE getauft wurden, sind ein paar Sachen anders: Die Verleihung findet nicht zum Jahresende, sondern erst am 21. Februar kommenden Jahres statt. Und die Nominierungen werden in mehreren Etappen bekannt gegeben. Nach dem ersten Schwung in der vergangenen Woche, bei denen vor allem die sechs Nominierungen für "Die Zweiflers" herausstachen, gab es jetzt den zweiten Schwung, der auch die wenigen explizit non-fiktionalen Kategorien umfasste.

So konkurrieren im Bereich Fernseh-Journalismus diesmal Jan Tenhaven für seine "37 Grad"-Reportage "Schock Shalom - jung, jüdisch, jetzt!", Jonas & David von Simplicissimus für "Putins Bären" und Edgar Verheyen für "SWR Story: Die Messerattacke von Mannheim" um den Preis. Für den besten Dokumentarfilm sind Regina Schilling für "Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann", Matthäus Wörle für "Geamăna" und Artem Demenok für "Leningrad - Stimmen aus einer belagerten Stadt" nominiert. Um die Auszeichnung der besten Fernseh-Unterhaltung sind die Teams von "Bosetti Late Night", "Der letzte Drink mit Anna Dushime" und "Kaulitz & Kaulitz" im Rennen.

In den übrigen fünf Kategorien neu bekanntgegebenen Kategorien finden sich dann wieder zahlreiche weitere Fiction-Produktionen. Gleich drei Mal ist hier die zweite Staffel von "Kleo" nominiert: Fürs beste Kostümbild sowie auch in den Kategorien Stunt und VFX/Animation. Zusammen mit der schon letzte Woche bekanntgegebenen Nominierung im Bereich Tongestaltung bringt es die Serie auf insgesamt vier Nominierungen - mehr hat nur "Die Zweiflers", das dank einer weiteren Nominierung fürs beste Szenenbild nun auf insgesamt sieben kommt. Zwei Nomierungen gab's diesmal auch für die RTL+-Serie "Disko 76".

Die Nominierungen im Detail

Dokumentarfilm

Regina Schilling | Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann | ZDF | zero one film GmbH |

Matthäus Wörle | Geamăna | ARD, ZDF | HFF - Hochschule für Fernsehen und Film München |

Artem Demenok | Leningrad - Stimmen aus einer belagerten Stadt | NDR, rbb, arte | Schmidt & Paetzel Fernsehfilme GmbH |

Fernseh-Journalismus

Jan Tenhaven | 37 Grad: Schock Shalom - jung, jüdisch, jetzt! | ZDF | Nordend Film GmbH |

Jonas & David von Simplicissimus | Putins Bären - Die gefährlichsten Hacker der Welt | ARD | SWR, funk |

Edgar Verheyen | SWR STORY: Die Messerattacke von Mannheim | SWR | MenschenbilderTV |

Fernseh-Unterhaltung

Sarah Bosetti (Buch/Moderation) & Frank Hof (Regisseur) & Nils Paulerberg & Christian Schier(Redaktion) & Manuel Lorenz (Executive Producer) & Martin Danisch (Produzent) | Bosetti Late Night | 3sat, ZDF | Turbokultur GmbH |

Anna Dushime (Moderation) & David Steinberger (Produzent) & Till Lazarewski (Producer) & Maike Koch (Produktionsleitung) & Michael Maier (Regie) & Jürgen Stark (Redaktion) | Der letzte Drink mit Anna Dushime | rbb | Steinberger Silberstein GmbH |

Bill Kaulitz & Tom Kaulitz (Cast) & Michael Schmitt (Autor & Regie) & Per Eppmann (Executive Producer) & Otto Steiner (Produzent) & Wiebke Schodder (Director Nonfiction DACH, Netflix) | Kaulitz &Kaulitz Staffel 1 | Netflix | Constantin Entertainment GmbH |

Kostümbild

Wiebke Kratz | Disko 76 | RTL+ | Ufa Fiction GmbH |

Alfred Mayerhofer | Kafka | ARD, ORF | Superfilm Filmproduktions GmbH |

Ramona Klinikowski | Kleo Staffel 2 | Netflix | Zeitsprung Pictures GmbH |

Maskenbild

Jens Bartram & Katja Schulze & Anne-Marie Walther & Francis Jadoul | Disko 76 | RTL+ | Ufa Fiction GmbH |

Georg Korpàs & Anne-Marie Walther (Hair & Makeup Supervisor) & Miriam Hübner (Maskenbild) & Anna Freund (Crowd Make-up Artist) | Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern | RTL+ | Ufa Fiction GmbH |

Stunt

Wanja Götz & Team | Helgoland 513 | Sky Studios | Ufa Fiction GmbH |

Rainer Werner & Team | Kleo Staffel 2 | Netflix | Zeitsprung Pictures GmbH |

Szenenbild

Merle Vorwald | Die Zweiflers | ARD Degeto & hr für die ARD | Turbokultur GmbH |

Tim Pannen | Eine Billion Dollar | Paramount+ | W&B Television GmbH |

VFX/Animation

Ashkan Rahgozar & Alfonso Maestro & Stefanie Kick & Cornelia Freche & Nils Eckhardt & Nils Knoblich | Friedefeld | BR, SWR für die ARD | brave new work GmbH, Little Dream Entertainment GmbH |

Pascal Bußmann & Johanna Bischopink & Timo Stampa & Matthias Backmann | Kleo Staffel 2 | Netflix | Zeitsprung Pictures GmbH |

Michael Sieber & Mathias Schreck & Michael Hockey & Nadine Schwenk & Berter Orpak | Neue Geschichten vom Pumuckl | RTL+ | NEUESUPER GmbH |