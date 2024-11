am 25.11.2024 - 12:33 Uhr

Wenn Moritz Neumeier bei YouTube drei Comedians zu "Falsch, aber lustig" begrüßt, dann schauen sich das regelmäßig Hunderttausende an - und die ARD würde dieses vornehmlich junge Publikum nur zu gerne von YouTube zu sich in die ARD-Mediathek locken und bringt dort daher nun einen Ableger unter dem Titel "Falsch, aber anders lustig" an den Start.

Sechs Folgen gibt es dort ab dem 27. November zu sehen, als Host fungiert auch hier Moritz Neumeier, der unter anderem Till Reiners, Filiz Tasdan oder Hazel Brugger als Gäste begrüßt. Anders als im Original-Format treten die Comedians im Mediatheks-Ableger in Zweier-Teams an. Neben klassischen One-Linern werden beim Spezial vor allem die Improvisationsfertigkeiten getestet und wie gut man mit dem Teampartner bzw. der -partnerin interagieren kann.

Neben dem RBB, der mit Fritz schon hinter "Falsch, aber lustig" steckt, sind bei "Falsch, aber anders lustig" als Koproduktionspartner auch WDR und NDR mit an Bord.