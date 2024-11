Neben dem Angebot eines kostenpflichtigen Streaming-Angebots, in dem sich vorrangig Archiv-Ware abrufen lässt, die aus lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr kostenfrei in der ARD-Mediathek steht, ist ARD Plus im vergangenen Monat auch in die FAST-Welt eingestiegen und bietet über diesen Weg und mithilfe von Partnern solche Inhalte nun über Partner auch wieder kostenfrei und nun werbefinanziert an.

Im Oktober hat man bereits einen 24/7-Kanal mit allen "Lindenstraßen"-Folgen gestartet, nun ist "ARD Plus Krimi" an den Start gegangen. Dort finden sich diverse Serien der einstigen Vorabend-Marke "Heiter bis tödlich" wie "Alles Klara" oder "Akte Ex", ein Klassiker wie das "Großstadtrevier", aber auch komplexere Stoffe wie die Miniserie "Manhunt". Mit "Graf Yoster gibt sich die Ehre" ist aktuell auch ein Klassiker aus den 60ern zu sehen.

Wie schon beim "Lindenstraßen"-Kanal verantwortet auch hier wieder High View die Konzeptionierung und den Vertrieb des Channels. Bei der Vermarktung arbeitet High View wiederum mit Funke Channels zusammen. Und abrufbar ist der Channel zunächst wieder bei Samsung TV Plus.

Michael Loeb, Geschäftsführer der ARD Plus GmbH: "Der erfolgreiche Start des ARD Plus Lindenstraße Channels war erst der Anfang. Mit dem neuen FAST-Angebot ARD Plus Krimi setzen wir einen weiteren Meilenstein in unserer Kooperation und bieten über unseren Partner High View ausgewählte Highlights des deutschen Krimigenres als 24/7-Erlebnis."