Mitte Dezember wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekanntlich die sogenannte Vertrauensfrage stellen, ehe es am 23. Februar zu Neuwahlen kommen soll. Vor dem Land dürfte damit einer der kürzesten und intensivsten Wahlkämpfe liegen - was auch die politischen Talkshows vor Herausforderungen stellen wird (DWDL.de berichtete). Bei zweien von ihnen hat die ARD daher jetzt entschieden, die Winterpausen zu verkürzen.

Demnach wird sich "Caren Miosga" bereits am Sonntag, den 12. Januar auf dem Bildschirm zurückmelden und damit zwei Wochen früher als ursprünglich geplant. Miosgas Pause dauert damit nur vier Wochen anstelle der eigentlich vorgesehenen sechs. Darüber hinaus steht nun auch fest, dass "Hart aber fair" nur einen Tag nach Miosga aus der Pause zurückkehren wird: Nach der letzten Ausgabe des Jahres 2024, die auf den 16. Dezember und damit den Tag der Vertrauensfrage im Bundestag fällt, soll die erste Ausgabe 2025 am 13. Januar laufen. Ursprünglich hätte Moderator Louis Klamroth mit "Hart aber fair" erst eine Woche später erstmals wieder auf Sendung gehen sollen.

Im Falle von "Maischberger" bleibt's indes wie geplant bei der Rückkehr Ende Januar - wohl auch deshalb, weil am 14. und 15. Januar wegen der Englischen Woche in der Fußball-Bundesliga ohnehin eine "Sportschau" für den späten Abend im Ersten eingeplant ist. Die Talkshow mit Sandra Maischberger hätte an diesen Tagen somit also erst gegen Mitternacht starten können.

Im ZDF nimmt Markus Lanz unterdessen noch früher in den Talkbetrieb wieder auf: Die erste Ausgabe des Jahres wird bereits am Dienstag, den 7. Januar um 23:15 Uhr ausgestrahlt. Polittalkerin Maybrit Illner soll derzeitigen Planungen zufolge am 16. Januar wieder auf Sendung gehen.