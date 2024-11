Drei Shows bei RTL, das Finale im Ersten: So sieht bekanntlich auf die Aufteilung des nächsten Vorentscheids für den Eurovision Song Contest aus, auf den sich ARD und RTL jüngst verständigt haben. Nun steht auch fest, wann genau die Live-Sendungen zu sehen sein werden, in denen Stefan Raab zusammen mit dem Publikum unter dem Titel "Chefsache ESC 2025" den deutschen Act ermitteln will.

Los geht's direkt mit einem Doppelschlag: Die erste Ausgabe der von Raab Entertainment produzierten Show ist am Freitag, den 14. Februar um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen, ehe schon einen Tag später die zweite Ausgabe folgt. Die dritte RTL-Show soll am Samstag, den 22. Februar über die Bühne gehen. Das vom NDR verantwortete Live-Finale wiederum folgt eine weitere Woche später - also am 1. März. Anders als zuletzt, als die ARD den Vorentscheid am späten Freitagabend zeigte, geht "Chefsache ESC" damit als große Samstagabendshow an den Start.

Keine Veränderung gibt es indes mit Blick auf die Moderation: Wie bisher soll auch diesmal wieder Barbara Schöneberger die Moderation übernehmen - und zwar in allen vier Shows. Das ist auch deshalb gut möglich, weil Schöneberger ohnehin auch bisher schon sowohl für die ARD als auch für RTL im Einsatz war.

So viele Bewerber wie seit 2010 nicht mehr

Schon jetzt ist das Interesse am Eurovision Song Contest offenbar gewaltig. Wie am Freitag bekannt wurde, sind 3.281 Bewerbungen von Einzel-Künstlern und Bands eingegangen, so viele wie seit 2010 nicht mehr. Davon haben sich 1.198 Musikerinnen und Musiker mit einem eigenen Song beworben. Weitere Facts: Der älteste Bewerber ist 83 Jahre alt und rund 20 Prozent aller Bewerbungen kommen von Bands.

"Inspiriert von der Vielfalt und Qualität der Einsendungen, kann Stefan Raab es kaum erwarten, den Auswahlprozess in Angriff zu nehmen", teilten ARD und RTL mit. Das letzte Wort haben allerdings die Zuschauerinnen und Zuschauer, die in der Finalshow entscheiden, wer Deutschland in Basel vertreten wird.