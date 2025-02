Am Freitagabend startet bekanntlich die Suche nach dem deutschen Act für den Eurovision Song Contest in Basel. Dabei macht die ARD gemeinsame Sache mit Stefan Raab und RTL, wo die ersten drei von insgesamt vier Ausgaben der neuen Show "Chefsache ESC" zu sehen sein werden.

Im Vorfeld der Premiere wird es zudem einen "Countdown" geben, der von RTL in den sozialen Netzwerken ausgestahlt wird. Demnach melden sich ESC-Kommentator Thorsten Schorn und Moderatorin Steffi Brungs am Freitag ab 19:00 Uhr in einem "Countdown-Livestream" auf Instagram, Facebook und YouTube, wie der Privatsender mitteilte. Mit dabei sind als Gäste neben den Acts aus der ersten Show auch Moderatorin Barbara Schöneberger sowie Stefan Raab, Elton, Yvonne Catterfeld und Max Mutzke, die gemeinsam die Jury bilden werden.

Externe Inhalte aktiv. Datenschutzerklärung. Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich den Inhalt anzeigen lassen. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Ich möchte externe Inhalte anzeigen

Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte ein RTL-Sprecher am Donnerstag, dass ein solcher "Countdown" nur im Vorfeld der ersten Ausgabe von "Chefsache ESC" geplant ist. Die beiden weiteren Folgen der Show sind übrigens an den kommenden beiden Samstagen zu sehen, ehe das Finale am 1. März im Ersten und bei One über die Bühne gehen wird.

Von den eingegangenen Bewerbungen für die "Chefsache ESC" zeigte sich Stefan Raab indes begeistert. "Die Range war jedenfalls noch nie so groß wie dieses Mal. Da sind Acts dabei, die noch nie jemand gesehen hat, aber auch welche, die schon in Wacken spielen", sagte Raab jüngst in einem RTL-Interview. "Dann sind Acts dabei, die Millionen von TikTok- und Instagram-Followern haben, also es ist eine sehr, sehr breite Range. Musikalisch ist glaube ich fast jedes Genre abgedeckt.