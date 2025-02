Ab Freitag sucht Stefan Raab bekanntlich den deutschen Act für den kommenden Eurovision Song Contest in Basel. Klarheit gibt es nun auch über die Besetzung der Jury. Neben ihm, Yvonne Catterfeld und Elton, die bereits als Jurymitglieder bestätigt waren, wird in der ersten Ausgabe von "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" der Musiker Max Mutzke als Gast mit dabei sein. Mutzke nahm 2004 selbst am ESC teil, nachdem er seinen Durchbruch als Sieger von Raabs Wettbewerb "SSDSGPS" hatte. In Istanbul belegte er schließlich den achten Platz.

Als Gastjuror in der zweiten Ausgabe, die bereits am Samstagabend bei RTL zu sehen sein wird, fungiert übrigens Sänger und Songwriter Johannes Oerding, wie der Privatsender mitteilte. Die Jury hat in den drei bei RTL ausgestrahlten Shows die Aufgabe, jene Acts auszuwählen, die such für das Finale des deutschen Vorentscheids qualifizieren. Dieses findet am 1. März um 20:15 Uhr statt und wird im Ersten und bei One übertragen - hier hat dann ausschließlich das Publikum das Sagen.

Von den eingegangenen Bewerbungen zeigte sich Stefan Raab indes begeistert. "Die Range war jedenfalls noch nie so groß wie dieses Mal. Da sind Acts dabei, die noch nie jemand gesehen hat, aber auch welche, die schon in Wacken spielen", sagte Raab in einem RTL-Interview. "Dann sind Acts dabei, die Millionen von TikTok- und Instagram-Followern haben, also es ist eine sehr, sehr breite Range. Musikalisch ist glaube ich fast jedes Genre abgedeckt. Wir haben auch nicht nur Bewerbungen aus Deutschland, sondern auch aus dem angrenzenden Ausland, aus Österreich beispielsweise. Aber auch eine Band aus England, die einen deutschen Gitarristen und eine norwegische Bassistin hat. Also da müsste eigentlich für jeden was dabei sein. Sehr unterhaltsam, sehr breit und manchmal auch sehr speziell."

Selbst noch einmal beim ESC anzutreten, reizt Raab übrigens nicht. "Ich habe das damals gemacht, was ein großer Spaß für mich war, aber das Leben ist eben auch ein Prozess und man muss ja die Entwicklung der Dinge sehen", so der Entertainer. "Wenn du jetzt Jupp Heynckes fragst, ob er nochmal Bock hat, in der Nationalmannschaft zu spielen, würde der dir auch sagen, dass das nicht so viel Sinn macht. Ich fühle mich in der Rolle, die ich da begleite, sehr wohl und sie macht mir großen Spaß."