Vor wenigen Tagen ist das ProSieben-Wissensmagazin "Galileo" 26 Jahre alt geworden, seit Ende November 1998 ist das von Aiman Abdallah und Stefan Gödde moderierte Format nun schon auf Sendung. Und künftig soll die Marke "Galileo" auch auf der ProSiebenSat.1-Streamingplattform Joyn prominenter platziert werden, das Unternehmen hat nun eine eigene "Galileo Streaming-Welt" für Joyn angekündigt, die dort am 4. Dezember starten soll.

Die Userinnen und User sollen in diesem Bereich viele Serien finden, die speziell für Joyn von "Galileo" produziert werden. Los geht’s direkt zum Auftakt mit der fünfteiligen Eigenproduktion "Real Survivor". Olympiasieger Fabian Hambüchen stellt sich darin gemeinsam mit "Galileo"-Reportern extremen Herausforderungen. "Ob gestrandet in einer Sumpflandschaft, gefangen am Meeresgrund oder ausgesetzt auf offener See - die Survival-Szenarien basieren auf wahren Begebenheiten und liefern eindrucksvolle Einblicke in die Kunst des Überlebens", heißt es in einer Pressemitteilung.

"Real Survivor" soll aber nur der Auftakt einer Reihe von exklusiven Inhalten sein, die zwischen ProSieben-Wissenssendung und Joyn entstehen. In der sechsteiligen Reihe "How To Make Money Fast" präsentiert "Galileo" außerdem noch Geschichten von Menschen, die in jungen Jahren rasanten Erfolg erzielt und Millionen verdient haben. Mit dabei sind unter anderem Twitch-Streamer Amar (1,7 Mio. Follower), Fitness Influencer Flying Uwe (1,4 Mio. Follower) und Poker-Millionär Fedor Holz.

Ein weiteres neues Format ist "Mission Wildnis", darin liefern sich zwei Reporter einen Wettkampf rund um die Welt. In jeder der sechs Episoden werden sie zu zwei verschiedenen Stämmen geschickt. Ihre Herausforderungen: Jagen im ewigen Eis, Schafe scheren auf über 4000 Metern Höhe oder sich im traditionellen Ringkampf beweisen. Und dann will man auch noch "Food Detective" zu Joyn bringen: Martin Dunkelmann deckt darin die "geheimen Tricks der Lebensmittelindustrie" auf und soll in 13 Folgen enthüllen, was wirklich hinter den neuesten Food-Hypes steckt - Dunkelmann war als eben dieser "Food Detective" bereits mehrfach in "Galileo" zu sehen.

Generell haben alle genannten Formate eins gemeinsam: Sie werden auch im Rahmen der regulären "Galileo"-Ausgaben bei ProSieben zu sehen sein. Fabian Hambüchen mit seiner Challenge-Sendung am kommenden Freitag, "How To Make Money Fast" dagegen schon am Mittwoch.