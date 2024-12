Weder "Die Carolin Kebekus Show" noch die Dokumentation "Putins Bären" hat eine Auszeichnung mit der Rose d'Or erhalten. Bei der diesjährigen Verleihung in London setzte sich in der Kategorie "Comedy Entertainment" die britische Gameshow "Taskmaster" unter anderem gegen Kebekus durch, in der Kategorie "News and Current Affairs" wiederum gewann mit der Dokumentation "Ukraine's War: The Other Side" ebenfalls eine Produktion aus Großbritannien.

Unter den Preisträgern - die meisten kamen aus Großbritannien und Belgien - sind aber zumindest auch einige in Deutschland bekannte Formate, darunter die Netflix-Show "Squid Game: The Challenge", die als beste Competition Reality mit einer Goldenen Rose ausgezeichnet wurde, und der ebenfalls bei Netflix erschienene Miniserie "Baby Reindeer", für die es den Preis als bestes Drama gab. Darüber hinaus ging in der Kategorie "Children and Youth" ein Preis an die Animationsserie "Bluey", die hierzulande im Disney Channel zu sehen ist. Schauspieler Gary Oldman wiederum wurde für seine Leistung in der Apple TV+-Serie "Slow Horses" für die "Performance of the Year" geehrt.

Alle Gewinner auf einen Blick

Soap or Televovela

Dertigers 2

Warner Bros. International Television Production Belgium/VRT1/VRTMAX/Belgien

Children and Youth

Bluey

Warner Bros. International Television Production Belgium/VRT1/VRTMAX/Belgien

Multiplatform

Democracy 2024

Financial Times/Großbritannien

Audio

Batavia

Het Geluidshuis/Humo/AD/VAF/Belgien

Emerging Talent

Ambika Mod

One Day

A Drama Republic Production/Universal International Studios/Focus Features/Netflix

News and Current Affair

Ukraine's War: The Other Side

Sean Langan/Tiger Nest Film Production/Journeyman Pictures/ITV1/Großbritannien

Arts

Ryuichi Sakamoto: Last Days

NHK (Japan Broadcasting Corporation)/NHK Enterprises/NHK GTV/Japan

Documentary

Otto Baxter: Not A F***ick Horror Story

Story Films/Archface Films/NBCUniversal Global Distribution/Sky Documentaries/Großbritannien

Factual Entertainment and Reality

Niks Te Zien (Nothing to See)

Roses are blue/Primitives/VRT1/Belgien

Performance of the Year

Gary Oldman

Slow Horses

See-Saw Films/Apple/Apple TV+

Studio Entertainment

Gladiators

Hungry Bear Media/MGM Alternative UK/Amazon MGM Studios/BBC One/Großbritannien

Comedy Entertainment

Taskmaster

Avalon Television/Avalon Distribution/Channel 4/Großbritannien

Competition Reality

Squid Game: The Challenge

Studio Lambert/The Garden/Netflix/Großbritannien

Lifetime Achievement

Rosario Fiorello

Comedy Drama and Sitcom

Dates in Real Life

Maipo/Dynamic Television/NRK/Norwegen

Drama